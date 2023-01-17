核酸檢測中心｜市民趕領報告歲晚北上　檢測站逾百人等候自費檢測

農曆新年將至，香港與內地通關，高鐵今（17日）宣布再加車票，不少市民期望回鄉與親友團聚過節。由於現時回內地仍須持有48小時內核酸陰性結果，多個地區的檢測站今日年下午起都出現長長排隊人龍，等候自費檢測。



其中在荃灣大會堂的檢測站，有逾百人排隊等候做自費檢測，輪候時間長達45分鐘，同時領取報告處也有約20、30人的人龍。



▼1月17日 荃灣大會堂檢測站有逾百人排隊▼



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麥花臣遊樂場人龍排出球場外行人路

多區檢測點出現人龍等候自費檢測。傍晚近6時半，荃灣大會堂的檢測站仍有有逾百人排隊等候自費檢測，輪候時間長達45分鐘，同時領取報告處也有約20、30人的人龍。

旺角麥花臣遊樂場籃球場檢測站也大排長龍，人龍延至球場外的行人路。

▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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受檢市民：區內檢測站少，不方便

排在隊伍前30位內的林女士表示，她跟兩女兒已在現場等候逾50分鐘，直言區內檢測站少不方便，荃灣大會堂的自費檢查最平要120元，價錢很貴，「內地檢測先10幾蚊。」

荃灣大會堂檢測站自費檢查費用為120元，24小時內可收到報告，若要12小時內收報告，則需付200元。（江麗盈攝）

母帶兩女檢測準備回鄉探親

另一位排在隊伍中段的陳女士也帶同兩名女兒來做自費檢測，準備稍後領取報告後與兩女回鄉探親。她表示，已在現場排隊約40分鐘，雖然不覺得北上檢測帶來很大不便，但認為一家幾口回鄉都要做檢測，花費略貴。

現時檢測站提供上限為150元的「標準自費服務」、即採樣24小時內收到結果證明，另有收費上限為240元的「特快自費服務」、即採樣12小時內收到結果證明。陳女士坦言為節省開支，會選擇較便宜的標準自費。

陳女士帶同兩名女兒來做自費檢測，準備稍後領取報告後與兩女回鄉探親。（江麗盈攝）

排在隊尾位置的黃先生則表示，疫情歷經三年未有回鄉，笑言自己「困慣咗，無所謂」，但農曆新年將至，也希望回鄉與家人一起熱熱鬧鬧過年，順道當旅遊，所以今日特意來做自費檢測，以便在本周四（19日）可以順利起行。被問到港人自費檢測需求大，會否期望政府增設檢測點方便市民，他說：「梗係想，梗係有呢啲諗法。」

▼1月17日 荃灣公園檢測站大排長龍▼

