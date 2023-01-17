高鐵復通｜周三起雙向車票再加碼至2萬　林世雄：過年前需求甚殷

高鐵剛於周日重新投入服務，雙向港人可乘高鐵前往內地多地，首兩天雙向旅客限售1萬張，今日（17日）已增至雙向1.4萬張，年三十晚（21日）往廣州兩個站班次接近清零。運輸及物流局今傍晚表示，一致同意再度調升每日可供發售車票的數量，明日（18日）開始每日雙向車票由目前1.4萬張增加至2萬張，增長42.9%。



運輸及物流局局長林世雄解釋，農曆新年前的高鐵車票需求甚殷，再次調整可供發售車票的數量，讓更多的乘客利用高鐵來往兩地。



高鐵明每日雙向車票由目前一萬四千張增加至二萬張。（運輸及物流局社交平台）

隨着疫情放緩，廣深港高速鐵路（高鐵）西九龍口岸及高鐵香港段終於在本周日（15日）復運，首階段提供往返福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務。由於即將為農曆新年，不少人都希望可以坐高鐵回鄉探親。截至今日下午六時，港鐵網站顯示高鐵年廿八、廿九（19、20日）往廣州南和廣州東的班次已清零、年三十（21日）共剩3張票。

截至17日傍晚六時，北上高鐵班次餘票數一覽。（港鐵網頁）

今日票量剛增至1.4萬張 明天加至2萬張

有見及此，運輸及物流局今（17日）於社交平台中表示，局方、港鐵和內地相關單位檢視過首兩天的口岸運作和車票銷售情況後，今日一致同意再度調升每日可供發售車票的數量，明日（18日）開始每日雙向車票由目前1.4萬張增加至2萬張。

▼1月17日 高鐵雙向售票量增至1.4萬張後西九龍站再現人龍▼



+ 6

林世雄解釋，農曆新年前的高鐵車票需求甚殷，經香港和內地相關單位協調後，很高興能再次調整可供發售車票的數量，讓更多的乘客利用便捷的高鐵服務來往兩地，使香港和內地之間的商務、探親和旅遊更加輕鬆方便。他已指示港鐵為上升的乘客量做好準備，以提升市民出行的體驗。

加碼後仍只得44%票供發售

值得留意的是，建築工程師潘焯鴻早前在社交平台中統計高鐵每日運送戴量，每日北向列車39班，每班車能夠承載581人，每日運送能力可達22,659人。換句話說，再加上南下38班車的22,078人，雙向承載44,737人，以現時每日雙向車票僅增加至2萬張，則只開放約44%的車票予乘客購買。