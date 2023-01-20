李家超訪長亨邨探獨居長者貼揮春　巡街市檔戶大讚：咁靚仔又後生

今日大寒兼年廿九（20日），行政長官李家超早上聯同民政及青年事務局局長麥美娟、民政事務總署署長張趙凱渝等官員及義工團，到訪青衣長亨邨探望獨居長者。期間，李家超向長者送上福袋，亦幫助他們在家裡貼賀年揮春應節。



李家超行經長亨邨街市時順道跟商戶和街坊聊天，與一名揮春檔女檔戶握手時，對方說：「嘩，咁靚仔又後生。」被讚的李家超笑著回應：「你咁樣鼓勵我啊，我日日嚟㗎喇！」



提到長者，李家超稱，政府提出多項改善安老服務措施，例如擴大「長者社區照顧服務券試驗計劃」受惠人數，增加長者醫療券金額等，希望憑著政府不斷優化的安老政策，推動老有所養。



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李家超早上在麥美娟陪同下，先在到訪長亨邨探訪長者前為義工打氣，又與他們大合照：「精神奕奕，我嚟到都充滿活力，知道你們（義工）經常參與義務工作，係這裡居民.....這些是家庭溫暖，鄰里守望相助，我以前都是住屋邨的，很開心的，今年更好，復常，可以更親切。」

李家超挑選兔年福字和揮春送給長者

李家超其後在社交平台專頁表示，早上探訪長者時行經青衣長亨邨的街市，便走進去逛逛，順道跟商戶和街坊聊聊天，一踏進去就看到喜氣洋洋的賀年揮春，並挑選了一些兔年福字和揮春送給長者。

李家超又指之後跟商戶和街坊聊天，聆聽市民對政府想法，了解他們日常生活面對的情況和實際需要，並指有關想法對施政工作有很大幫助。