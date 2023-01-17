李家超冀今年內取消口罩令　稱通關將有驚喜：第一季解決所有問題

香港與內地月初起恢復通關，高鐵香港段前日（15日）亦復運，社會期待香港可進一步邁向復常之路。行政長官李家超今日（17日）接受報章專訪時表示，通關第一階段的開放安全、有序、暢順，符合預期，自言很心急的他希望可以盡早開啟第二階段：「一定不會讓市民失望，而且能給多一點點驚喜。」通關之後，李家超表示希望今年內取消所有防疫限制，包括口罩令，揚言希望今年第一季解決所有問題，但重申作決策要務實，要看有沒有風險，不可只是盲衝。



李家超在《香港商報》訪問中提到，全面復常永遠是他的目標，短期而言要看各項數據，包括香港醫療體系是否承受得到，並形容病毒「很冷酷」、「很無情」，不是其個人的熱誠就可以解決問題，而是要整個制度體系配合。

不過，李家超透露希望今年內取消包括口罩令在內的防疫限制，2023年他的目標是希望全部所有限制都沒了，並希望今年首季便解決所有問題，但報道沒有提及解決所有問題細節，並指要先克服冬季可能出現的上呼吸道感染高風險期，再考慮措施如調整。

行政長官李家超在報章訪問中提到，希望今年內取消所有防疫限，包括口罩令。（資料圖片/張浩維攝）

香港與內地免隔離通關實施一周，李家超表示，第一階段開放安全、有序、暢順，符合預期，希望可以盡早開啟第二階段，港府和中央以及廣東省相關部門每日都保持密切接觸，希望最後能符合市民要求：「一定不會讓市民失望，而且能給多一點點驚喜。」

▼1月15日 首班往廣州東高鐵列車抵達▼

