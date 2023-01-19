李家超冀通關永遠成為好事無瑕疵　認為疫情反撲機率低

特首李家超今早（19日）出席立法會答問大會，他提到香港與內地通關達到「安全、有秩序、暢順嘅預期目標」，由首日通關（1月8日）至昨日（18日），累計逾20萬人次經陸路口岸到內地。



不過，教育界議員朱國強留意到部份關口仍未重新開通，對居住在沙頭角口岸附近的學童造成影響。李家超重申，通關安排需要三方政府協商，但承諾保安局會盡力解決上述問題。



另外，「C15+」陳紹雄擔心通關後人流增加或引致疫情反彈、藥物供應不足等問題，李家超強調政府已有應對方案，按現時數據來看，認為反彈可能性低，直言：「我哋嘅目標係將所有事情保持係一件好嘅事情，永遠、繼續喺市民心目中係一件好嘅事情。」



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李家超表示，由政務司司長陳國基領導的「通關事務協調組」正與內地緊密聯繫及協調，指兩地「通關」會隨時調整，例如過年前增加每日名額，會與廣東、深圳政府及相關單位緊密溝通協調，設定加大開放的方案，盡快實現全面通關。他預料，隨着海內外全面通關，海陸空人流物流很快將回復正常，相信旅客數目將會顯著增加，本地生產總值（GDP）將會重拾升軌。

沙頭角學童坐兩個鐘返學 李家超：需三方商討

教育界朱國強指兩地恢復通關對跨境學童而言是天大好消息，不過他留意到口岸開放數量有限，不利部份跨境學童來港：「沙頭角附近居住嘅學生，因為沙頭角口岸仲未開放，所以每日要坐多兩個鐘頭車往返學校。」詢問保安局可否盡快與內地溝通協調，再次開放中英街，減少學生每日的通勤時間，讓他們可以安心上課。

李家超表示，保安局早於通關初期已提出同樣關注，但基於口岸開放需要港府、廣東省政府和中央政府共同協商並達成共識：「有關嘅關注其實我哋都提出咗，咁但係……我哋都要明白啦，我哋有啲可能未必睇到嘅程序同困難要克服，保安局會繼續喺呢方面努力。」他又為保安局護航，「保安局喺通關方面，有好多務實，亦都有創新嘅諗法，都喺今次通關實施咗。雖然可能未必每一次我哋將每一個環節好公開咁講出嚟，但係都係落實咗喺入面……本着呢個精神，我相信保安局局長都會喺呢方面做大量工作。」

李家超：有部署應對水貨客

陳紹雄表示有不少市民對兩地終於恢復通關感到興奮，但市民又擔心隨著通關人流增加而導致病毒出現變種引發新一波疫情，對本港醫療系統、藥物供應造成壓力，詢問政府有何應對措施避免疫情反撲及藥物搶購潮。

李家超形容通關是「大好事」：「我作為行政長官，有一個首要任務，希望呢個好事，喺市民心目中永遠都係一件好事，唔好係一件好事變為有一啲瑕疵。」所以十分重視在通關方面的協調，故此他邀請政務司司長陳國基領導「通關事務協調小組」。

李家超又指，通關除涉及兩地人民往來外，亦需處理通關帶來的引申事務，包括藥物供應是否充足，他指醫務衞生局及藥廠已商討可行方案，認為本地藥物供應情況會得到控制，重申對相關問題「唔會唔知！令市民安心少少，我哋處理緊。」另外，他又提到根據以往經驗，通關後或會引伸出水貨客、道路阻塞、交通擠塞等問題，他強調「協調小組」必定會處理上述問題：「而且大家都知道卓永興司長已經開設咗一個小組去研究呢啲問題，所以係有部署嘅。」他強調政府除處理已出現的問題外，亦會及早洞悉有何隱藏風險並訂定預案，形容是「居安思危」。

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李家超：仍要做最壞打算和心理準備

至於通關會否引致本地疫情反撲，李家超表示，按現時的數據評估，似乎反撲機率不大，但他強調：「不能掉以輕心，因為病毒係冷酷無情，佢要演變嘅時候……一個自然狀態演變嗰時，我哋要作最壞打算同心理準備，特別係我哋曾經經歷過第五波疫情。」

李家超坦言，不同新政策出台後亦會有改進空間，但強調所有放寬防疫政策也以風險可控，及防止疫情反撲為制定原則：「我哋有防風設備……我哋嘅目標係將所有事情保持係一件好嘅事情，永遠、繼續喺市民心目中係一件好嘅事情。」