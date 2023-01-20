落馬洲通關直擊｜口岸逼爆返鄉度歲人潮　港漂擔心錯過回吉林航班

今日年廿九（20日），農曆新年將至，大量市民趕過關北上探親兼度歲。今日中午12時落馬洲口岸直擊所見，港鐵閘口前已實施人流控制措施，東鐵綫乘客須在閘口前排隊，等待港鐵人員放行才可進入海關窗口檢查證件。閘口前排起長龍，隊伍最長時可達十幾米，大約半小時才放行一批。人龍中不少是年輕面孔的港漂，有人準備經深圳返鄉，其中有吉林港漂購買了今午從深圳機場返鄉機票，擔心遲遲不能過關，耽誤行程。



東鐵綫上水至落馬洲段的車廂內，不少市民全家出動，攜帶大型行李箱準備返鄉。（余俊亮攝）

落馬洲口岸所見，市民進入海關窗口檢查證件前，設有人流管制，隊伍最長時可達十幾米，大約半小時才放行一批。（余俊亮攝）

上午11時20分左右，在上水往落馬洲的東鐵綫上，車廂未坐滿，但現場乘客多為全家出動，均拖著多個大型行李箱或行李袋準備返鄉。不少家庭用普通話交談，其樂融融，亦有長者獨自出行。

港鐵落馬洲站大堂內，有喇叭播放廣播：「乘客請留意，由於內地入境大堂現正實行人流管制，乘客請於閘口前稍後，不便之處敬請原諒。」閘口前不斷有乘客攜帶家人及行李箱前去排隊，人潮逐漸累積，在單次開閘口前，隊伍至少十幾米。港鐵人員指開閘時間不確定，視乎人流，現場觀察所見大約半小時放行一次。

臨近歲晚，大批市民經落馬洲口岸前往內地，港鐵擺放告示，提醒已實行人流控制措施。（劉夢婷攝）

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老家在吉林的張先生購買今日下午4點從深圳返鄉的機票，但12點半仍在落馬洲港鐵閘口的人龍前苦苦等候。他表示未留意到網上關於春運口岸人潮的討論，擔心過關耽誤太多時間會趕不及坐飛機，若隊伍再未走動或會考慮換皇崗口岸。

劉女士來自四川，已經一年多沒有回過家鄉，但通關後曾往返過深圳口岸，憶及當時過關十分順利，沒想到如今已經人潮擁擠。劉女士昨早做核酸時排隊時長達三小時，本以為半小時內可完成，沒料到臨近春節返鄉人潮如此洶湧。

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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▼1月8日 落馬洲／福田口岸通關情況▼

