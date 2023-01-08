通關｜截至11點9000人落馬洲北上　李家超：通關不設人數肯定出現

香港與內地今日（8日）恢復免檢疫通關，行政長官李家超上午到落馬洲支線管制站視察。他形容首日通關流程愉快及暢順，對此感到滿意，截至今早，網上預約統顯示，年廿九，年廿八，和年三十晚都大受歡迎，只餘少量名額，政府會密切留意適時與內地商討增加名額，「唔需要任何人數安排肯定會出現，當然希望愈早愈好」。



另外，港鐵公布，截至今日上午11時，有約9,000人經落馬洲站過關。



▼1月8日 特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼



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▼1月8日 特首李家超巡視落馬洲支線管制站▼



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特首李家超及眾官員包括政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強等，今早抵達落馬洲口岸，視察及了解出境運作情況，海關關長何珮珊亦在場作介紹。

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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引述市民反映過關流程愉快及暢順

李家超會見傳媒稱，今早與關員及市民了解通關狀況，他指有市民反映過關流程愉快及暢順，他又指會見四名海關及入境人員，感到他們士氣高揚，已為通關積極準備，各部門安排亦已預演，首長作出不同訓示，對此好鼓舞，「士氣好，對旅客及市民過關有幫助，自己感到滿意。」

▼1月8日 馬洲支線管制站通關首日情況▼



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▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼



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預約年廿九最受歡迎 餘少量名額

他又指，預約情況最受歡迎是年廿九，其次年廿八，和年三十晚，年廿九倘有約千個名額，認為五萬個陸路口岸及一萬個其他口岸符合到需求，當中以人數計，落馬洲支線最受歡迎，而申請比例最高是深圳灣口岸。

他指，港府會與廣東省及深圳市政府密切留意，何時檢討人數及口岸安排，自己盼望盡早達到完全回復正常，「唔需要人數安排呢個日子會出現，但要喺穩妥及可控下睇住形勢，唔需要任何人數安排肯定會出現，當然希望愈早愈好，但要視乎運作、通關、秩序，及兩地政府安排。」

他又指出，在通關前已與專家組開會，形容「專家比我更進取」，他指專家組認為本港具有免疫屏障，通關風險可控，有條件通關，重申本港會穩步向前達至全面開放。

▼1月8日 東鐵首班恢復向落馬洲站列車開出▼



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提醒市民免費檢測不能用作過關

就有市民因持免費核酸檢測不獲准過關，李家超強調，免費檢測不載有個人資料，並不適用通關，提醒通關人士需要自費進行核酸檢測。

至於打擊水貨客問題，李家超表示，政府各部門已就阻街、交通、秩序等作部署。政務司司長陳國基補充，由副司長帶領的專隊會留意，暫時來港人數不多，估計水客問題不算嚴重。

香港與內地1月8日起通關，政府提醒市民出境需持付費的48小時有效核酸檢測陰性證明。(Facebook添馬台Tamar Talk專頁圖片）

鄧炳強料初期水客不多 會派員打擊

保安局局長鄧炳強今早到深圳灣口岸視察，他提到首日通關的預約名額整體尚餘一半，但個別口岸及時段的預約人數較多，幾近爆滿。截至今日上午10時，有約7000人次北上離港，其中約5000人經落馬洲支線管制站，約2000人經深圳灣口岸，其餘少量人士經文錦渡口岸出境。

鄧炳強呼籲市民，過關前整理預約文件及核酸證明，要耐心等候，並聽從現場人員指示，今日派往口岸執勤的人員比平日多，以應付突發情況。

針對水貨客問題，鄧炳強相信通關初期水貨客不多，大部分預約到內地的人士都希望探親及從商，他強調各部門對打擊水貨客問題非常有經驗，會派員到不同水貨客熱點採取行動。