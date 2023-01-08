通關直擊｜實測落馬洲過關　排隊檢查核酸證明　半小時出福田口岸

香港內地睽違3年今日（8日）終於通關，3個陸路關口開放出入境，包括落馬洲支線、深圳灣及文錦渡，市民過關需持預約證明及核酸檢測陰性報告方可進出內地。



《香港01》記者今早約7時到落馬州口岸排隊實測過關程序，連同檢查文件及通關，除了在港進入過關通道前須讓職員檢查文件外，其餘程序與以前相同，整體約半小時可完成，過程尚算順暢。



▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



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記者今早帶同預約短訊、核酸陰性報告電子版，約7時在落馬州關口排隊，現場人流較多，排隊約須10分鐘。有職員在隊列前方，要求排隊人士出示預約短訊、核酸陰性報告及身份證，核對身份及文件後，才可進入「e-道」離境。

香港與內地1月8日起通關，政府提醒市民出境需持付費的48小時有效核酸檢測陰性證明。(Facebook添馬台Tamar Talk專頁圖片）

記者約在7時15分通過「e-道」，踏上過境通道，當走至中間跨入內地境內時，不少市民抽出手機拍照「打卡」，紀念3年來首次踏足內地一刻。

約行10分鐘，記者成功進入內地過關大堂，有申請自動過關的市民，可選擇持回鄉證用智能通關；記者則選擇人手櫃位辦理入境手續。排隊約15分鐘後，內地關員檢查回鄉卡，核對容貌後放行。記者由落馬洲關口到離開福田口岸，約需時30分鐘，整體過程暢順。

▼1月8日 大批北上市民到達落馬洲站▼

