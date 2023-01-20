維園年宵︱李家超$350購蘭花送秘書　指市道不錯　爭取免核酸通關

今日（20日）年廿九，行政長官李家超下午到維園年宵市場行花市，期間不少市民要求打卡合照，而李家超在其中一檔花檔購買了一棵賣350元的小飛象蘭花送給秘書，表揚其工作貢獻，更大讚她打理他的日程安排頭頭是道。



年近歲晚，不少港人要排隊核酸檢測，以取陰性證明北上內地，李家超認為之所以出現人龍是因市民未必知哪一個檢測站多空位，結果聚集在某幾個站中，並指民政事務署人員如發現有檢測站有較多人會安排車輛接送到有空位檢測站，而港府又盡量爭取取消北上的檢測要求：「我哋都走到差不多係終點前，好接近㗎喇。」



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李家超透露已送了不同禮物給太太

李家超下午到維園年宵市場行花市，現場人頭湧湧，不少市民冀與特首打卡合照。李家超又在一檔花檔購買一棵350元的小飛象蘭花送給秘書，他表示已經送了不同禮物給太太，所以送一棵蘭花給秘書以表揚其工貢獻：「佢都好辛苦，幫我做好多事。」李大讚秘書將他的日程安排及辦公室打理得頭頭是道。

李家超到其中一檔賣花檔口購買一棵350元的小飛象蘭花送給女秘書。（夏家朗攝）

李家超指今日到花市非常開心，提到售賣不同花種的檔口亦認為市道不錯：「見到好多市民笑口常開，見到市民開心好滿足。」李家超又指香港與內地首階段通關暢順，相信下一階段通關情況亦會更快速，希望社會的經濟活動、氣氛、心情都會最開心及最好。

對於內地與香港通關檢測安排，李家超認為近日檢測站出現人龍是因市民未必知哪一個檢測站多空位，結果聚集在某幾個站，他指會將資訊盡量發放讓市民選擇，民政事務署人員如發現有檢測站有較多人亦會安排車輛接送到有空位的檢測站。

李家超又指會盡量爭取取消相關要求，因現正逐步爭取去復常，而復常在不同國家及地區都是一步一步走：「我哋都走到差不多係終點前，好接近架喇。」

林太表示，對李家超到訪感到興奮及激動，「好開心囉，佢都好親民。」（梁晉穎攝）

維園花檔負責人林太對李家超到訪感到興奮及激動，「好開心囉，佢都好親民。」她指李家超所買的是一盆價值350元名為「小飛象」的蘭花，希望他到訪後能令生意額好轉，因生意較預期差了一點：「希望聽日最後一日會好啲。」