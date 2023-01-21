海關本月累計28宗新冠口服藥案件　三內地口岸揭疑退燒藥走私案

內地及本港疫情早前升溫，致本港退燒止痛藥難求。海關助理關長吳潔貞接受傳媒訪問時表示，本月發現28宗新冠口服藥走私及違發銷售相關案件，共17人被捕，當中最大一宗個案為兩名從印度入境旅客，攜帶逾7.3萬粒口服藥入境，價值達600多萬元。另外，當局亦在港珠澳大橋、深圳灣等口岸，截獲4宗懷疑走私到內地的受管制藥物案件，強調政府已做好跨部門部署，加強口岸執法，至今未見上水等地再現大量水貨客。



海關助理關長吳潔貞。（資料圖片／吳鍾坤攝）

吳潔貞在有線新聞節目《有理有得傾》表示，本月至今發現28宗涉嫌走私及違法銷售新冠口服藥的案件，合共17人被捕，部份被捕人士攜帶逾5,000粒新冠口服藥入境，當中最多一宗是周四（19日）截獲，兩名從印度來港人士攜帶逾7.3萬粒口服藥入境，價值高達600多萬元。

她又指，自上月至今，在口岸截獲4宗走私大量懷疑受管制藥物案件，分別在機場、港珠澳大橋口岸和深圳灣發現，全部為準備過關到內地的旅客，主要涉及退燒止痛藥、傷風藥、消炎藥、藥油和眼藥水等。

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吳潔貞強調，海關會視乎旅客的解釋，包括是否有醫生紙等，再判斷是否有足夠證據檢控。 她又提到，政府化驗所已加緊化驗檢獲藥物，如驗到聲稱新冠口服藥物未含表明的成分，會同時違反商品説明條例。

對於外界憂慮，中港兩地通關後，水貨客情況將轉趨嚴重，吳潔貞指，現時水貨客情況不多，相信是由於現時過關仍有預先登記配額、核酸檢測等。目前各個口岸運作大致暢順，當中落馬洲支線口岸客流較多，海關增調數十人協助疏導人流，預料日後羅湖、皇崗等口岸重開，仍會有足夠人手應付。

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