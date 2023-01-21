政府指今明共17.7萬檢測預約名額　今日7個檢測點已額滿

政府發言人今日（21日）表示，截至上午10時30分，今明兩日全港社區檢測中心及檢測站各有約7.7萬及約10萬個檢測預約名額。今日檢測名額已滿的社區檢測中心及檢測站有7個，市民亦可選擇前往17個人流較少的社區檢測中心及檢測站，包括港島小西灣社區會堂、土瓜灣體育館等。



發言人提醒市民，可先行在網上預約檢測時段，並選擇前往該些人流較少的社區檢測中心或檢測站進行檢測，減省輪候時間。



▼1月20日 深水埗楓樹街球場檢測站輪候檢測市民大減▼



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據政府公布，截至今日上午10時30分，今明兩日全港社區檢測中心及檢測站各有約77,000及約100,000個檢測預約名額。以下檢測中心或檢測站今日檢測名額已滿：

• 觀塘秀明道公園

• 翠屏道6號觀塘遊樂場

• 大角咀櫸樹街

• 麥花臣遊樂場籃球場

• 沙田大會堂廣場

• 馬鞍山遊樂場硬地足球場

• 粉嶺聯和墟遊樂場



如市民需要即日檢測，可在網上預約並前往以下名額仍然充裕的檢測中心或檢測站:

港島

• 柴灣怡盛街（一號及二號籃球場）

• 小西灣社區會堂



九龍

• 土瓜灣體育館（近土瓜灣站A出口）

• 九龍城亞皆老街遊樂場（近宋皇臺站B1出口）

• 坪石邨黃石樓旁籃球場（近彩虹站A出口）



新界東

• 粉嶺和興社區會堂

• 上水保榮路遊樂場天幕下

• 鄉事會街2號大埔社區中心籃球場（近大埔墟站A出口）

• 火炭禾寮坑路近禾寮坑遊樂場（近火炭站D出口）



新界西

• 天水圍天柏路公園

• 大窩口社區中心

• 葵涌新區公園（近葵興站D出口）

• 興芳路遊樂場硬地足球場（近葵芳站D出口）

• 葵涌石排街公園

• 青衣長發社區中心

• 青衣游泳池外空地（近青衣站C出口）

• 荔景社區會堂（近荔景站A出口）



▼1月19日 深水埗楓樹街球場檢測站大排長龍▼



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發言人亦提醒巿民，檢測中心及檢測站會優先服務已預約的人士，未有預約者或需輪候較長時間。如當天檢測名額已滿，未有預約者將不獲檢測服務，需另行前往其他檢測中心或檢測站進行檢測。已預約者也需按預約檢測時段準時到達，逾時太久到達或需輪候較長時間，甚或不獲檢測服務。

另外，出行內地人士無須專程返回社區檢測中心或檢測站領取紙本報告，可以檢測機構發出的電子報告，或經政府2019冠狀病毒病電子檢測紀錄系統網站下載的「自費核酸檢測電子紀錄」均可於口岸供有關人員查核，作過關之用。

巿民可瀏覽以下網頁，以更好掌握社區檢測中心／檢測站的服務狀況：

•檢測中心／檢測站分別在上午、下午和傍晚時段的最新預約情況

•即日人流較少的檢測中心和檢測站名單