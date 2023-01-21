許樹昌：本地混合免疫屏障牢固　不需對陽性無病徵者設太多限制

港府於19日公布，由本月30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，無症狀感染者可外出上班。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（21日）表示，本地新冠疫苗接種率高及不少人曾經確診，社區的混合免疫屏障牢固，所以不需要對無病徵的陽性人士有太多限制，即使他們不呈報亦沒有所謂。



疫情將滿3周年，許樹昌最大感受是當初無預料到會變成大流行，然而科技進步令短時間內有疫苗，沒料到會出現變種，更要打四針；他又指，本港的負氣壓房比例是全球最高但醫療體系亦出現崩潰，完全都是意料之外，加上防疫的措施對市民的心理、經濟等都有很大影響，都令他很大感受。



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許樹昌出席商台節目時表示，本港接種率高，多人曾經確診，社區混合免疫屏障高，無需要對無病徵人士有太多限制，患者即使不呈報亦沒有所謂，他提到有朋友已打四針，確診後都只是「幾聲咳」，加上有口服藥，確診後3日已經病情輕微。

應保留指定診所一段時間

至於指定診所及視象門診安排即將取消，許樹昌同意應保留指定診所一段時間，因為有需要市民的輪候時間不需要太長，有一定數量的指定診所是有所幫助。視象門診方面，許樹昌則同意用其他方法替代，因始終視象門診只可問症，不是最好方法，長遠都是要由醫生進行檢查會更好。

許樹昌指本地接種率高及不少人曾經確診，社區的混合免疫屏障牢固，所以不需要對無病徵的陽性人士有太多限制。（資料圖片）

口服藥方面，許樹昌指不少私家醫生都可提供口服藥，加上輪候時間短，如市民有負擔能力都是不錯的方法，但他提醒並非所有人都合適口服藥，例如會與藥物相沖，所以要先求診，讓醫生判斷那一款藥適合，不應自行服用。

本月30日起，學校教職員返校前毋須再快測，無病徵的陽性患者可以上班。許樹昌認為，教職員自理能力高啲，即使確診戴好口罩後傳播的風險亦不高，可以照上學，但由於幼稚園的接種率不理想，而小學的第三針比率亦較低，所以要維持快測要求，加上自理能力較低，所以確診後不適合上學。

冬季後可除口罩 解口罩令要小心

口罩令方面，許樹昌提到香港自2020年開始都未見有冬季或夏季流感高峰期，所以口罩令應維持，冬季後可以考慮解除，不過解除口罩令則要小心，有機會出現大爆發，所以公共交通工具、醫院和診所等高危地方，都應戴口罩。

至於疫情3年，許樹昌指最大感受是當初無預料到會變成大流行，提到2003年沙士亦是6個月就過去，後來的豬流感亦不強勁，新冠疫情下即使科技進步短時間內有疫苗，亦未有料到會出現變種，更要打四針連加強劑。

另外本港的負氣壓房比例是全球最高，但去年醫療體系在疫情高峰期亦出現崩潰，他指完全是意料之外。他亦提到防疫的措施對市民的心理、經濟等都有很大影響，都令他很大感受。

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