兔年｜觀塘繞道橋墩換「新裝」　甯漢豪：細味九龍東的獨特面貌

今日（22日）大年初一，發展局局長甯漢豪在網誌中表示，起動九龍東辦事處與香港建築師學會、香港規劃師學會、香港城市設計學會、香港園境師學會及香港藝術發展局合辦「城市藝裳設計比賽―飛躍天橋底2.0」，齊為觀塘繞道橋墩換上「新裝」，甯漢豪鼓勵大家沿海濱長廊漫步之餘，亦可欣賞繞道橋墩上的巨型壁畫，一同細味九龍東的獨特面貌。



甯漢豪表示，今年起動九龍東辦事處聯同香港建築師學會、香港規劃師學會、香港城市設計學會、香港園境師學會及香港藝術發展局合辦城市藝裳設計比賽「飛躍天橋底2.0」，邀請參賽者為觀塘繞道的30座橋墩設計巨型壁畫，為該處的公共空間添上嶄新面貌和吸引力。同時，他亦與得獎建築師梁安裕和設計師龍曉琳同場交流，一同回味九龍東的獨特面貌。

靈感來自九龍東各行各業「人物」

是次活動的得獎建築師梁安裕和設計師龍曉琳的創作靈感，來源自九龍東不同時期及各行各業的「人物」，如觀塘在宋朝時期發展鹽業、五、六十年代的造船業等，並把相關「人物」繪畫在橋墩上，記錄下他們的工作日常，讓市民可透過壁畫了解到昔日九龍東的蛻變和故事。

繪畫巨型壁畫呈現觀塘活力的一面

除了不同行業的人物，設計師亦在橋墩展示出觀塘極具文化藝術的一面，如，繞道下有一個深受年輕人歡迎的滑板場，便畫了一個六、七米高的年輕人玩滑板的模樣。而接近海濱的橋墩則畫有漫步海邊的戀人、進行健身的人士等，希望藉此把觀塘活力的一面呈現出來。

起動九龍東辦事處地方營造經理林穎彤表示，市民在掃描壁畫上的二維碼後，可化身為故事中的人物角色，同享觀塘海濱長廊的美麗景色。（資料相片)

與公眾互動共享海濱長廊美麗景色

此外，起動九龍東辦事處地方營造經理林穎彤表示，「起動九龍東」同時亦加入了與公眾互動的元素，並為每個人物設計了專屬的照片濾鏡。市民在掃描壁畫上的二維碼後，即可化身為故事中的人物角色，共享觀塘海濱長廊的美麗景色。

甯漢豪亦指出，政府致力為市民締造一個宜居的社區，提升生活質素。將九龍東由舊工業區轉型成能讓公眾工作、玩樂消遣的社區空間。

今年位於九龍東的海濱改善工程即將竣工，包括，橫跨翠屏河口並連接觀塘和茶果嶺海濱的行人橋，將於今年第一季開通，而全長13公里、連繫啟德、九龍灣及觀塘、供行人及單車共用的「共融通道」亦正在籌劃，第一期長約7.5公里的「共融通道」將會爭取今年年底分階段開通。