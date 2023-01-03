灣仔炮台山增設海濱場地　長廊延至8.7公里　首設水上餐廳

灣仔海濱「水上運動及康樂主題區（第三期）」和炮台山「東岸公園主題區（第一期甲）」於今日（30日）正式開放，而港島北海濱長廊更延長至8.7公里。



海上餐廳設於灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」

灣仔海濱「水上運動及康樂主題區（第三期）」位於鴻興道，北望維港，毗鄰香港遊艇會及水上單車租用處，連同早前已開放的第一期和第二期，整個主題區佔地約1.3公頃。新開放的場地亦提供戶外桌椅、遮蔭棚、餐飲、洗手間、育嬰室和淋浴室等設施，並設有多功能活動空間，供市民使用，方便日後舉辦更多水上活動。

此外，在餐飲設施方面，首次在海濱共享空間增設海上餐廳，為市民提供不同選擇。該餐廳停泊於主題區水面上，主要用作舉辦宴會和活動。而新設的主題區亦有一間佔地約300米的陸上餐廳，市民可在室內用餐，亦可到頂層和露天用餐區，一邊用餐一邊享受維港美景。

前往方法:



從灣仔渡輪碼頭沿鴻興道前往「水上運動及康樂主題區（第三期）」，或從港鐵會展站A2出口前往，步程均約五分鐘；而從港鐵銅鑼灣站C出口，經堅拿道西天橋前往，步程約九分鐘。

炮台山「東岸公園主題區」 新增65米長的海濱長廊

炮台山「東岸公園主題區（第一期甲）」則位於興發街以西，即已開放的主題區（第一期）南端，佔地約1,300平方米，新增65米長的海濱長廊及休憩設施。在第一期甲開放後，市民可由東岸公園主題區沿威非路道休憩花園及銅鑼灣消防局，前往銅鑼灣「活力避風塘主題區」。而值得一提的是，兩個主題區均屬寵物友善場地，歡迎市民帶同寵物前往。

「東岸公園主題區（第一期甲）」今日（30日）開放，連接炮台山至銅鑼灣避風塘一帶的海濱。（圖片來源：政府新聞處）

前往方法:



從港鐵天后站沿電器道至永興街，再轉入興發街前往「東岸公園主題區（第一期甲）」，步程約八分鐘；而從港鐵炮台山站經油街轉入電器道，至屈臣道並經主題區第一期進入，步程約九分鐘。