日本十年一遇寒潮兼暴風雪　港60人旅行團因道路封閉滯留大阪機場

不少市民趁新年期間去旅行，惟日本今日（24日）起出現10年一遇的寒冷天氣及大風雪，當地有逾120個飛機航班取消，部份JR列車班次延誤或停駛。縱橫遊執行董事袁振寧表示，60多名團友今日下午剛抵達日本，惟因大阪機場連接橋封閉，被迫滯留在大阪機場，「好在冇客人需要滯留喺公路、瞓巴士。」他指出，團友的行程需稍作改動，現時考慮若JR鐵道開通，團友可先坐火車前往大阪市的酒店休息。至於明日會有10多團出發去日本，暫未收到航空公司通知要取消，相信會如期出發。



袁振寧表示，目前有1,200至1,300名團友在日本，最多人在北海道。其中有2至3團共60多人因強風大雪導致大阪機場連接橋封閉，需要暫時滯留在大阪機場。他指，這批團友是今日下午5時才到埗。該團的旅客本身獲安排入住和歌山白濱溫泉，但現時行程需稍作改動，改住大阪市中心的酒店。他坦言，「還好冇客人需要滯留喺公路，瞓巴士…起碼唔使喺街度捱凍，起碼機場有餐廳畀佢哋食到飯。」

袁稱，大阪機場連接橋未知何時會開通，團友剛在機場吃完晚餐，目前只能靜候。他又指，目前有兩個打算，倘巴士能行駛便離開機場去下一個目的地，又或者待JR鐵道重開，團友可先坐火車前往大阪市的酒店休息。

縱橫遊執行董事袁振寧表示，往後行程亦稍微有影響。（李沛姿攝/資料圖片）

他表示，往後行程亦稍微有影響，需視乎每日行程安排，例如纜車停運或動物園不開放，將會退回門票。「其實大家去玩，A景點去唔到就去B景點，最緊要安全同舒服、開心。」他說，明天會有10多團共200多人前往日本，若航空公司不取消航班，都會如常出發，暫時未收到停飛通知。

日本氣象廳預料，日本24日至26日受寒冷天氣及大雪影響。日本富士新聞網（FNN）今日報道，日本有逾120個飛機航班取消，日本航空公司（Japan Airlines）決定取消72個航班，包括往返大阪國際機場以及島根縣出雲市出雲機場的航班。全日空航空公司（ANA）24日取消56個航班，包括往返石川縣能登機場以及富山縣富山機場的航班。

根據JR西日本網站，今日於北陸地區、關西地區、中國地區都有部份列車延誤或停駛。山陽新幹線有部份列車延誤；部份超特急列車延誤、更改行駛路線、或停駛。