天氣｜日本料迎10年一遇低溫首爾得零下17度　阿富汗104死

亞洲各地未來數週將迎來一股寒流。日本1月24日起出現10年一遇的寒冷天氣，韓國氣溫亦下降約20攝氏度。



日本

根據朝日新聞，氣象廳預料日本24日至26日將有寒冷天氣並降大雪。氣象廳稱，關東甲信、北陸、本州島的中國地方（又稱：山陰山陽地方）、九州北部和南部或出現大雪，東北、東海、近畿和四國地區還可能出現警報級大雪。

氣象廳預測，東京市中心25日的最低氣溫為零下2攝氏度，北海道札幌零下12度，長野零下7度，仙台及熊本市零下6度，名古屋及京都市零下3度。

韓國

氣象廳向全國大部份地區發出特別寒潮警報。

根據韓國氣象廳，23日晚起，冷空氣從西北方向來襲，氣溫急劇下降。首爾24日早上錄得最低氣溫為零下17攝氏度，仁川零下28度，光州及釜山零下15度，大邱零下19度。

氣象廳預計24日上午的最低氣溫介乎零下23至零下6攝氏度，日間最高氣溫介乎零下14度至零下4度，25日上午最低氣溫介乎零下25度至零下9度，日間最高氣溫介乎1度至零下8度。由於大風，體感溫度比氣溫再低10度。

阿富汗

塔利班政府23日表示，在過去2週，阿富汗包括兒童和婦女在內至少104人因嚴寒天氣死亡。

阿富汗臨時政府國家災難管理和人道主義事務部發言人拉西米（Shafiullah Rahimi）稱，塔哈爾（Takhar）、巴達赫尚（Badakhshan）、坎大哈（Kandahar）和尼姆魯茲（Nimroz）等多個省份都有死亡個案，死因包括使用煤炭、木材或液化氣取暖導致煤氣泄漏或一氧化碳中毒。

氣象部門數據顯示，自1月以來，極端寒冷天氣及降雪席捲阿富汗部分地區，某些地方氣溫降至零下30攝氏度。