日本暴風雪｜關西機場一度封路　60團友改乘JR　鹿兒島團改往宮崎

日本遭受十年一遇的大風雪及寒冷天氣夾擊，據日本傳媒報道有逾百班航機取消。縱橫遊執行董事袁振寧今日（25日）表示，昨日關西機場連接路封閉，旅遊巴不能進入，60多名團友行程受阻，需自攜行李改乘JR出大阪市區；亦有大阪團原定往京都，但車程由2.5小時變為10小時只能取消；也有旅行團本身往鹿兒島觀光，需改往宮崎。



袁振寧表示，日本大雪已稍為好轉，今早12團約2000人已順利出發往日本，回港的航班亦會陸續抵港。

沒有團友需要機場過夜

昨晚關西機場連接橋因大雪封閉，袁振寧指有2至3團共60多人原本乘旅遊巴展開行程，但一度滯留機場，最終安排團友乘JR出大阪，行程需稍作改動，「慶幸無團友要瞓巴士，無人要機場過夜，所有人食住都安全。」

▼北海道雪景▼



袁振寧又指，受大雪影響，原本由大阪往京都的行程，以往只需約2.5小時車程，現在要8至10小時，只能無奈取消京都之行，逗留大阪逛outlet；亦有熊本往鹿兒島的行程，因公路被大雪堵塞，要改往宮崎，他指公司會為受影響團友退回相關餐飲或門票費用。

今日出發旅行團行程如常

東瀛遊執行董事禤國就指，現時有超過100團約3000人在日本各地，當地交通受大雪影響，高速公路停用，部份旅行團要改動行程或轉酒店。他指，現時國際線基本上不受影響，受影響航班主要是國內線，今日出發的團友已如常展開行程。