兔年｜農曆新年連假展開　遊日本度歲者眾　航班被改期要多玩幾天

今日（22日）大年初一，不少市民把握一連四日公眾假期出外旅遊。今早7時起香港機場有不少航班啟程往日本、泰國、南韓等熱門旅遊地點，辦理往日本不同城市的登機櫃位都迫滿旅客。不過，日本航班近期出現變動，有一家四口的行程被打亂，唯有多玩三天也沒所謂，因為疫情以來已三年沒外遊，家中小孩十分期待旅程。

亦有近期已出遊的市民，在防疫措施大幅放寬後再出遊，展開泰國休閒之旅。有旅行社導遊表示，跟團的參加者主要為家庭團體，「兩、三代（人）」一起。



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據入境處昨日（21日、年三十）香港居民的機場出境人次31,799人次，連同其他旅客則總出境人數為35,257人次，反映不少市民由周六起已經出發外遊，變相一連五日連假。

一家四口受航班變動影響 多遊大阪3天

曾先生一家四口今日到日本名古屋及大阪旅行，帶小朋友遊動物園、看歷史古蹟，預計花費兩萬元。他們上一次出國旅行是在三年前，以往疫情前的每年新年年初都會出國旅行，「小朋友期待咗好耐。」不過曾先生透露，原訂8日行程，後因日本航班改期，行程多了3日，預計會在大阪遊覽科學館、遊樂場等地點，並由大阪返港。

梁先生一家人亦去日本旅行，除了享受東京溫泉外，亦會逛街購物，如衣服、鞋子，預算亦約2萬元。他回想上一次去日本已是四、五年前，所以今日出行很興奮開心，「好耐冇搭飛機。」

防疫放寬再出遊 到泰國度假

情侶劉小姐和吳先生今日已是繼香港及各國疫情防疫措施放寬後「再出遊」，前者去年10月到加拿大，後者上星期到胡志明市旅行。二人今次計劃在泰國蘇梅島享受四日的陽光與海灘，休息放鬆為主，「很開心，有咁多日假期，所以就用呢個新年假去旅行。」劉小姐笑言。

縱橫遊旅行社導遊蘇小姐今日帶一個24人團往南韓旅遊，指市民報名參加旅行團的意欲開始熱烈，相信之後會愈來愈多人報名，主要是家庭團體參加，「兩、三代（人）」。