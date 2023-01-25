資深美食家唯靈離世享年87歲　被喻為「將香港美食推向國際推手」

資深美食及食評家唯靈離世，享年87歲。唯靈生前自言是「為食鬼」，會鑽研餐牌學習外語。他亦是著名「老報人」，曾出任報章總編輯，在專欄推廣美食，亦有涉獵公關界，不少大集團都是他的客人。



資深傳媒人鄭明仁指，唯靈英語十分好，形容他是「將香港美食推向國際嘅推手」，讓西方傳媒認識香港美食，包括阿一鮑魚、鏞記燒鵝等。



資深美食及食評家唯靈離世，享年87歲。（互聯網）

將阿一鮑魚、鏞記燒鵝介紹給世界老饕

資深傳媒人鄭明仁今早約10時在Facebook出帖透露唯靈離世消息。他形容唯靈是「將香港美食推向國際嘅推手」，原因是他英語好，在偶然機會下向外國人介紹香港美食，之後西方傳媒在這議題上，都找他訪問介紹，成為香港著名食評家，其中阿一鮑魚就是由他推廣開去，令海外老饕知道怎樣烹調才美味，而鏞記燒鵝聞名，也有賴他的推廣。

「唯靈」出自英文名William 曾客串電影《金玉滿堂》

唯靈原名麥燿堂，於1936年1月28日出生，為廣東順德人，英文名William，簡稱Willie故稱「唯靈」，行文自稱「區區」，兩個名加起來喻意十個口吃盡天下。他是本港資深食評家，在2010年曾接受雜誌訪問，笑言「你叫我為食鬼，千祈不要叫我神，神不吃人間煙火，神係食香嘅」。他名氣大，曾在1995年的電影《金玉滿堂》客串，飾演「香港飲食業同盟總顧問」，擔任滿漢全席比賽評判，演回食評家。

唯靈曾在1995年的電影《金玉滿堂》客串，飾演「香港飲食業同盟總顧問」，擔任滿漢全席比賽評判，演回食評家。（互聯網）

英皇書院畢業 中大聯合書院取得英文學位

唯靈的爺爺在廣州開公義隆賣絲綢，父親麥玉南從事糧油生意，開設明隆行。唯靈學貫中西，語文能力佳，曾就讀官立漢文學校小學部，後升讀英皇書院，在聯合書院取得英文學位。他曾向傳媒透露，父親自小已帶他品嚐高級餐館，因「為食」成為動力，從餐牌學習外語，包括法文。

資深美食及食評家唯靈離世，享年87歲。（互聯網）

任報章總編輯 於專欄介紹美食 涉獵公關界

唯靈同時是著名「老報人」，曾經於《真報》做翻譯，後獲「報業女王」胡仙賞識，出任《星島》及《真報》總編輯，於專欄介紹美食，帶挈不少餐館出名堂。他亦涉獵公關界，開設公關公司，曾透露太古集團、香港旅遊協會都是他的客人。

唯靈曾出任多項公職，包括旅發局、酒店業、飲食業及旅遊業訓練委員會委員、中華廚藝學院訓練委員會副主席、香港飲食業東主協會主席、新加坡航空國際美食顧問、世界烹飪聯會副主席、中國飯店協會－香港飯店與飲食行業協會會長、順德區廚師協會名譽會長等。