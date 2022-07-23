倪匡逝世｜蔡瀾憶與倪匡承諾︰邊個走先都唔喊　不喜四大才子之名

香港科幻小說巨匠倪匡本月3日逝世，其身前好友、與其同有「香港四大才子」之譽的作家蔡瀾，今日（23日）現身書展，首度公開談及好友逝世。蔡稱，他與倪匡二人之間有一個承諾:「任何人走先都唔會流淚，會帶歡樂畀大家，冇咩值得喊。」

他坦言與倪匡有60年友情，「緊係有掛住（對方）」，又指兩人均相信香港文壇始終會是青出於藍，絕不會一代不如一代。



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蔡瀾今日現身書展，推介其兩本書《蔡瀾輕鬆語錄》及《明朝散髮弄扁舟》。他接受傳媒訪問時，首開腔談到好友倪匡逝世。蔡稱，忘記何時是最後一次與對方聯絡，更不記得對話內容，但二人曾互相承諾對方，任何人「先行一步」，對方都不會落淚，「要帶歡樂畀大家，但緊係有掛住，同倪匡識咗60年。」

金庸是大師 其他三人無法比較

「香港四大才子」，隨黃霑、金庸及倪匡相繼辭世，蔡瀾成為四大才子中的最後「才子」。不過蔡瀾稱，一直反對「四大才子」之名，認為四人當中，金庸是大師，不應與他人作比較，「同我哋三個比較，比較唔到，我唔鐘意（四大才子之說）！」

蔡瀾解釋，要當「才子」其實甚困難，從前有說才子要符合60個條件，「我哋10個條件都做唔到，吃喝嫖賭吹，吹係咩？啫係吸鴉片，你都冇得吸啦。」

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倪匡愛肥美叉燒 感覺是人間美食

蔡瀾續說，近年愛好書法，自己所寫的字竟越來越暢銷，笑言：「可能倪匡好友走了，我嘅書法以後會漲價，也許不久了。」他也提到早前的「膽固醇萬歲」書法作品，創作是因好吃的食物都有膽固醇，自己喜歡豬油。三言兩語間，他再提到好友倪匡往事，指倪因剛來港時，看到叉燒飯上肥美叉燒和滷汁，感覺是人間美食：「問佢想食乜佢唔講，但我哋都知係叉燒，佢最後嘅時間我冇時間探，都有叫同事買叉燒畀佢。」

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蔡瀾︰若感自由空間收窄 對抗方法只有博命寫

面對香港文壇疲弱、寫作自由空間彷彿收窄。蔡瀾認為，每個時代都有不同限制，在他們的年代，限制在於賣不出書、沒人看，建議若感自由空間收窄，只有再勤力不斷寫，「點對抗？就係博命寫，諸多嘅限制，人哋鐘意睇先最緊要。」他更稱，在倪匡眼中，書只有兩種︰「好睇，同唔好睇」，若作品無人想看，就不要再說。

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蔡又表示，自己與倪匡均相信文壇後人始終會青出於藍，「我哋唔信一代不如一代，未出頭之前，以前都有人話『無喇無喇』，最後咪又有幾個人跑出。相信我哋走咗之後，會有更加多年輕人再寫。」

喜愛遊山玩水、吃喝玩樂的蔡瀾，身體及精神狀態均十分良好，訪問期間更小嚐可樂「過口癮」。他言談中提到對疫情的無奈，稱疫情下不能到處旅遊，「話要困七日，困一日都唔肯啦，七日？癲㗎！」他期望在外遊返港不須隔離後，可到馬來西亞辦書法展。