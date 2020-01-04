【忘不了魚】蔡瀾點魚成金　漁農美食展商戶擬申基金引入香港養殖

一連三日的本港漁農美食嘉年華今日（4日）進入第二日，有不少參展商售賣新鮮漁農產品。有展商在會場內放置了一條天價河鮮，名為「忘不了魚」的馬來西亞淡水魚，經食家蔡瀾一點成金，負責人指忘不了魚被漁業界視之為養殖的新目標，目前正與政府磋商，希望能藉申請漁業持續發展基金引入此魚。

生長慢難捕捉 一斤叫價千元

「忘不了魚」外型似鯉魚，大多全身呈黑灰色，腹身會按品種而有不同顏色。忘不了魚源自馬來西亞、印尼、越南和緬甸等地河川，當中以馬來西亞的野生忘不了魚最受追捧，生長速度極慢，需要5年才長到2公斤以上，游得快，較難捕捉。據稱牠們吃據稱吃風車樹的果實長大，因此魚肉帶有特別果香。

售價比東星斑貴四倍

有商家曾從馬來西亞引入忘不了魚，一斤通常逾一千元，故屬於貴價魚。一尾忘不了魚動輒數千元、甚至上萬元。港人之所以留意到，不得不提食家蔡瀾在飲食節目介紹。它的魚皮會較厚，不過亦可以食用，連魚鱗也可上饌，魚身則多清蒸。

本地漁農美食嘉年華籌委會主席劉堅偉在開幕禮致詞時指，忘不了魚的價錢比東星斑足足貴四倍。

蔡瀾（中）曾在飲食節目中介紹吃忘不了魚，受到老饕追捧。（YouTube影片截圖）

彭桂雄指，現時仍在籌備引入忘不了魚，預計需時三年。（蕭韻蕊攝）

擬先引入少量本地孵化 料需三年準備

香港新界養魚協進會監事長彭桂雄指，近半年來開始與政府和馬來西亞漁業界商討，希望申請漁業持續發展基金，以引入少量忘不了魚作孵化，投資相關技術和專才，亦會到馬來西亞觀摩養殖這種魚的技巧。另外，他亦指有跟漁護署和中大商討技術支援，期望將來本港大量孵化後可打開本地市場。

彭續指，現仍處於技術和籌備階段，初步計劃未必會引入大量忘不了魚，除了因為少量忘不了魚已經可以大量孵化外，亦要視乎對技術的掌握和和魚能否適應，若果能夠成功大量孵化的話，預計本港忘不了魚的價格會下跌。他預計孵化難度不大，由技術掌握到孵化需時三年左右，完成孵化後可能會將部分忘不了魚給予其他養魚場作推廣。

漁業持續發展基金已批20個項目

政府早前推出5億元的漁業持續發展基金，以協助推動發展、有機耕作等。此基金為以便漁業發展為或轉型至可持續模式，提高漁業競爭力，現時已有逾20個項目獲批。