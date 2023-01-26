韓國旅客房間漏水　利景酒店致歉兼賠償　事主：謝謝香港朋友

一名韓國遊客來港旅遊，日前入住銅鑼灣利景酒店期間，房間天花嚴重漏水，其後在社交平台發文指，酒店未提任何退款事宜。利景酒店今日（26日）回覆指，因當時情況十分緊急，忙於安頓客人確保其安全，故未有即時提出退款賠償，後來已與客人聯繫，可在附近買衣服，並以收據向酒店報銷，並強調酒店已即時為所有受影響客人換房，亦有安排退款。

該名旅客今午也在社交平台發文稱，酒店已為她報銷租住房間的費用，並將會賠償今次事件中損壞的物品，很高興在離港前解決問題，「Thank you hong kong friends（謝謝香港朋友）」。



一名姓「Park（音譯：朴）」的韓國旅客到港旅遊，入住銅鑼灣利景酒店。她昨（25日）午在Twitter發文，並上載長約6秒的影片，影片顯示一間酒店房內，天花燈泡位置嚴重漏水，尤如瀑布，床亦已沾濕，地下有水浸，更有酒店拖鞋在「水面」漂浮，猶如「水舞間」表演現場。

朴小姐在twitter說，職員曾遞給她一把雨傘，讓她可返回房間「拯救」旅遊護照及其他物品。她也提到，職員未提及任何退款事宜，更稱有關賠償或需數個月時間處理，並在其發文中形容「Hong Kong never disappoints（香港從不令人失望）」。事件後，朴小姐隨即遷往另一間酒店。

韓旅客：獲退回租金及賠償物品

至今午，朴小姐再在twitter發文表示，酒店已為她報銷租住房間的費用，並將會賠償今次事件中損壞的物品。她在文中提到，酒店稱是因為她房間正上方的水管破裂，導致「洪水」，她續指很高興在離開香港之前解決了這問題，並在文末說「Thank you hong kong friends（謝謝香港朋友）」。

酒店：當時情況緊急未提退款

利景酒店今日（26日）回覆指，昨日酒店3樓突然爆水管，並漏水至2樓房間，令2樓客人受影響。酒店稱，因當時十分緊急，忙於安頓客人確保其安全，故未有即時提出退款賠償。就有客人衣服被浸濕，酒店稱已與客人聯繫，可在附近買衣服，並以收據向酒店報銷。利景酒店強調，已即時為所有受影響客人換房，亦有安排退款。

利景酒店在其社交平台專頁也發文，對受影響的客人致歉，並承諾日後將遏力為酒店客人提供舒適安全的居住環境。