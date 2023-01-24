澳門旅遊新春旺研推酒店優惠吸港客　港業界料內地客三月後始回升

香港與內地首階段通關後，年初一（22日）只有約1萬內地客入境，毗鄰的澳門則見熱鬧。澳門旅遊局繼早前向香港居民推出跨境渡輪及巴士「買一送一」優惠後，旅遊局局長文綺華透露，預計用3000萬元補貼資助港客遊澳，並考慮推出酒店優惠。



澳門旅遊業議會會長胡景光表示，澳門大年初一遊客達5萬，初二遊客達7萬，形容是喜出望外，認為內地遊客很多時候會港澳聯遊，通常會互相配合吸引遊客，不存在競爭關係。



對於香港內地客數量未見飆升，香港旅遊促進會總幹事、港澳直通巴士協會副秘書長崔定邦今日表示，內地客近幾年未能回老家春節團聚，到港數字少是無可避免，但他認為三四月會有所增加。



▼1月15日 澳門旅遊局邀請香港旅遊業界代表到澳門進行考察▼



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繼資助內地團到訪澳門及推出買去程送回程優惠吸引港人過夜後，文綺華今（24日）在有線電線訪問透露，在推動澳門旅業復蘇方面，未來三個月預計花約3000萬元，計劃完全由政府補貼，稍後會再考量有沒有需要推出酒店優惠，或跟香港的旅行社發展不同類型產品。

文綺華說，澳門早在2020年跟內地免隔離通關，得到先機，但也沒預計到內地客回復得這麼快，現時對比疫情前的2019年，水平大概是一半左右：「香港這三年內基本上跟內地通關要隔離，這方面重新起步的時間點較我們（澳門）遲了些，另一方面我們跟內地基本上是完全免核酸，像一小時生活圈的一部份。」

香港業界稱初一至初八往澳門直通巴大部份已爆滿

疫情前不少旅客會先到香港再到澳門，文綺華說會和香港旅發局合作，亦會連同大灣區城市一起到海外推廣。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，大年初一接近2萬香港人去澳門遊玩，港澳往來相當頻繁，還指大年初一至初八期間，港澳直通巴士往返分別增加了15班次，目前香港去澳門的班次絕大部份爆滿，澳門來港的巴士入座率亦很理想。

▼1月12日 市民在金光飛航售票處購買船票▼



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對於通關以來入境香港內地遊客數字少，崔定邦認為無可避免，因為內地人這幾年春節都沒回家團聚，但認為到三、四月一定會增加：「我好樂觀。」

▼12月24日 港澳直通巴「港澳專線」恢復服務▼



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澳門初一初二有12萬遊客入境 澳門旅議會：喜出望外

胡景光指，大年初一澳門有5萬遊客入境，初二澳門有7萬遊客入境，達疫情以來最高數字，超過預期，形容是喜出望外，預計初三初四會達到高峰期。

胡景光還指，春節期間遊客以自由行為主，客人較年輕化，留宿時間比過往長，初一及初二澳門酒店平均入住率超過九成。

胡景光表示，政府投資推出船票及車票買一送一優惠，受到香港遊客歡迎，可能未來會推出酒店優惠，吸引更多香港旅客來澳門。胡還相信不存在港澳競爭，內地旅客很多時候會港澳聯遊，港澳應互相配合吸引旅客。