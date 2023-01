利景酒店變「水舞間」　韓旅客房內撐傘救護照：香港從不令人失望

隨香港大幅放寬出入境限制,正要向海外旅客「說好香港故事」之時,一名韓國遊客今日(25日)在社交平台Twitter發文,稱「Hong Kong never disappoints(香港從不令人失望)」,並貼出影片及相片。據影片顯示,其住宿的銅鑼灣利景酒店房間,天花嚴重漏水,房間形同「水浸」就似「水舞間」表演現場。



該遊客更稱,當時有職員遞給她雨傘,好讓她進入房間「拯救」護照等,而自己衣物、銀包及耳機等全被浸濕,惟酒店未提任何退款事宜。



該名姓「Park(音譯:朴)」的韓國旅客到港旅遊,入住銅鑼灣利景酒店。她今午在Twitter發文,並上載長約6秒的影片,指是其房間目前情況。影片顯示一間酒店房內,天花燈泡位置嚴重漏水,尤如瀑布一般,床已完全沾濕,地下出現水浸,有酒店拖鞋在「水面」漂浮,目測水深至少有數厘米,形同「水舞間」表演現場。

事後驚覺或有觸電風險

該名朴小姐在twitter說,職員曾遞給她一把雨傘,讓她可返回房間「拯救」旅遊護照及其他物品。她稱原計劃明日(26日)返韓,惟其衣鞋、銀包、Airpods耳機及手信等全被淹濕,擔心無衣服可穿。她又說,事後才驚覺,當時是冒住有機會觸電的風險進入房間。

銅鑼灣利景酒店。(資料圖片)

朴小姐傍晚又貼出酒店大堂影片,顯示有酒店職員用兩把掃把,將水推出大堂,稱「Apparently now the entire hotel is flooded(現時整間酒店都水浸)」。她強調,自己明日會返韓,但職員未提及任何退款事宜,更稱有關賠償或需數個月時間處理,並形容「Hong Kong never disappoints(香港從不令人失望)」。

據了解,朴小姐原計劃來港旅遊兩日,現獲香港朋友幫其購買衣物,才免去今日天寒地凍之下,只有濕衣物可穿的窘境。

根據資料,位於銅鑼灣的利景酒店為三星酒店,提供的294間客房和套房,其網站顯示今日高級客房價格為421元,其餘房型則已客滿。該酒店2009年曾為東亞運動員運動員酒店,亦在疫情期間曾轉為指定檢疫酒店。