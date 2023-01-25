利景酒店變「水舞間」　韓旅客房內撐傘救護照：香港從不令人失望

隨香港大幅放寬出入境限制，正要向海外旅客「說好香港故事」之時，一名韓國遊客今日（25日）在社交平台Twitter發文，稱「Hong Kong never disappoints（香港從不令人失望）」，並貼出影片及相片。據影片顯示，其住宿的銅鑼灣利景酒店房間，天花嚴重漏水，房間形同「水浸」就似「水舞間」表演現場。



該遊客更稱，當時有職員遞給她雨傘，好讓她進入房間「拯救」護照等，而自己衣物、銀包及耳機等全被浸濕，惟酒店未提任何退款事宜。



該名姓「Park（音譯：朴）」的韓國旅客到港旅遊，入住銅鑼灣利景酒店。她今午在Twitter發文，並上載長約6秒的影片，指是其房間目前情況。影片顯示一間酒店房內，天花燈泡位置嚴重漏水，尤如瀑布一般，床已完全沾濕，地下出現水浸，有酒店拖鞋在「水面」漂浮，目測水深至少有數厘米，形同「水舞間」表演現場。

事後驚覺或有觸電風險

該名朴小姐在twitter說，職員曾遞給她一把雨傘，讓她可返回房間「拯救」旅遊護照及其他物品。她稱原計劃明日（26日）返韓，惟其衣鞋、銀包、Airpods耳機及手信等全被淹濕，擔心無衣服可穿。她又說，事後才驚覺，當時是冒住有機會觸電的風險進入房間。

銅鑼灣利景酒店。（資料圖片）

朴小姐傍晚又貼出酒店大堂影片，顯示有酒店職員用兩把掃把，將水推出大堂，稱「Apparently now the entire hotel is flooded（現時整間酒店都水浸）」。她強調，自己明日會返韓，但職員未提及任何退款事宜，更稱有關賠償或需數個月時間處理，並形容「Hong Kong never disappoints（香港從不令人失望）」。

據了解，朴小姐原計劃來港旅遊兩日，現獲香港朋友幫其購買衣物，才免去今日天寒地凍之下，只有濕衣物可穿的窘境。

根據資料，位於銅鑼灣的利景酒店為三星酒店，提供的294間客房和套房，其網站顯示今日高級客房價格為421元，其餘房型則已客滿。該酒店2009年曾為東亞運動員運動員酒店，亦在疫情期間曾轉為指定檢疫酒店。