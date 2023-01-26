東區富欣花園、觀塘啟田大廈及康盈苑污水陽性　政府派3萬快測包

政府今日（26日）表示，在東區及觀塘區三個屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將向上述三個屋苑派發約三萬快測包，供居民、清潔工和物管員工自行檢測，以輔助識別感染者。



▼1月26日 污水檢測結果呈陽性的地點▼



政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應東區及觀塘區三個屋苑的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物管員工派發合共約三萬個快測包：

● 東區 — 富欣花園

● 觀塘區 — 啟田大廈及康盈苑



現時快測首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

據政府早前公布，由1月30日起，當局不會再根據第599A章向感染人士發出隔離令，所有檢測陽性人士（包括核酸檢測及快測）也無須透過網上平台呈報。申報平台以及相關電話語音自動登記系統（183 6119）會在同日起停止服務。