倡獨立調查委員會檢討新冠疫情應對　袁國勇：下次大流行做得好啲

本港逐漸走出持續三年的新冠疫情，曾染疫市民已逼近三百萬大關，疫情亦奪去逾一萬三千人性命，適逢今年是沙士20周年，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇倡議應如當年沙士疫情完結後，成立獨立調查委員會審視各項抗疫政策，包括疫情初期為何每日檢測數量偏低、追蹤及隔離做得不足、為何第五波疫情導致安老院舍大爆發等，「點解唔去做一個好清楚調查，搞清楚晒將來應該點做。」他認為現在是適當時候政府做一個全面檢討，「準備下一次大流行可以做得好啲。」



▼2022年初第五波疫情期間大量患者逼爆公立醫院▼



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袁國勇今日（26日）在電台節目提出，政府應就今次疫情，進行如當年沙士疫情後的檢討，因為傳染病已成為全球一個好重要議題。他又指，當年沙士經過獨立調查後，最重要是成立了衞生防護中心，政府亦投放不少資源於相關的研究及搜集情報，包括與內地學者合作研究，以致在今次新冠疫情很初期，已得到內地相關消息，並通報港府做準備，提升警戒級別。

今年係沙士20周年，當年有一個獨立調查委員會，重新睇一次香港應該點做，我覺得今次都應該係咁。死咗成萬二、萬三人，點解唔去做一個好清楚調查，搞清楚晒將來應該點做。如果唔好彩，係我有生之年，可能有機會見到第三次全球疫症大流行，所以香港政府要做好準備。 袁國勇

袁國勇：點解老人院搞成咁

對於獨立調查委員會的方向，袁國勇指出，在疫情初期追蹤及隔離做得不夠好，每日檢測數量亦不足，「如果疫情初段做得好，傳播速度可以慢好多。 」他稱，第五波疫情安老院舍成重災區，「點解老人院搞成咁」，亦要找出原因，「下次多數都係呢度發生，所有呢啲嘢要重新檢討一次。」

袁國勇建議政府成立獨立調查委員會檢討各項抗疫措施。（資料圖片）

隨著疫情過去，社會逐步復常，他呼籲公眾不要輕視疫情檢視工作，「大流行時我哋都話要做好啲，過咗幾年後無人理，次次都係咁。」他期望今次政府不要重蹈覆轍，檢討疫情應對工作。

羅健熙：疫情尾聲政府有空間去做

民主黨主席羅健熙今日亦在報章撰文指，疫情持續三年，嚴重影響本港民生經濟，並且導致一萬三千多人死亡，政府有必要調查是次應對疫情的各項政策是否合適及合時、資源分配是否得當，有助港府未來處理類似危機。

羅健熙建議按香港法例第86章《調查委員會條例》，成立一個包含不同持份者、涉及不同範疇代表的獨立調查委員會，委員會可由大法官主持，成員包括醫療等各個相關專業的專家、業界代表等，並可邀請上屆政府相關主要官員協助提供意見，「依家去到疫情尾聲，政府應該有空間去做。」