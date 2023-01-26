口罩令｜袁國勇：3月底至4月初可解除　「後口罩浪」或衝擊公院

新冠疫情漸遠離，本港逐漸步入復常，除了口罩令外，政府已解除大部分防疫措施，至於市民何時才能「除罩」，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（26日）在電台節目提出，今年春天3月底至4月初是撤銷口罩令最佳時機，但提醒到時會迎來「後口罩浪」，預期流感、副流感、腺病毒等呼吸道感染疾病會重臨，長者、長期病患者及三歲以下幼兒會首當其衝，公立醫院服務到時有機會爆煲，必須小心處理，「開放後要頂住。」



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袁國勇表示，現階段不適宜解除口罩令，建議應等到3月底至4月初。他稱，參考前年及去年的溫度變化，到3、4月時每日最低氣溫會回升到20度以上，病毒存活時間較少，加上踏入春季身體的炎症反應較低，這時撤銷口罩令最安全。但他指出，到時必定會經歷「後口罩浪」，除了新冠病毒外，流感、副流感等呼吸道傳染病會較易傳播，憂到時「病人湧入醫院」，醫管局服務或爆煲，故必須要小心應對。

袁國勇建議3月底至4月初可解除口罩令。(資料圖片)

一除咗口罩，流行性感冒、副流感、腺病毒、呼吸合胞病毒，所有冠狀病毒都會番返晒嚟，尤其老人家、長期病患者，會經歷好嚴重後果，三年無感染過，細過三歲幼兒都無免疫力，可能會湧入醫院....開放後要頂住。 袁國勇

袁國勇形容新冠病毒「唔會走」，建議在春夏季過度「後口罩浪」，在下個冬季來臨前再建立混合免疫屏障，最好是在下個冬天前，即10至11月尤期長者等高危族，再注射一次新冠疫苗，若到時疫苗能應對最新流行型號病毒，相信到時可安全過度。

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他又建議長者以後在冬天也繼續戴口罩，「我今年66歲，冬天一定戴番口罩，每年通常病一兩次，都係冬天。」他稱，雖然已打流感疫苗，但仍有機會感染其他呼吸道疾病，他形容尤其長者「每病一次都好傷」，故更要做好保護。