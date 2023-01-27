撤隔離令｜1.30起確診請病假需醫生紙　日數視乎病情及工種

新冠感染者隔離令於下周一起取消，僱員確診若要請病假，需有醫生紙證明。醫學會會長鄭志文今日（27日）電台節目表示，病假的日數會視乎確診者的病情及工種，如護理人員或處理食物人士應會有較長病假。取消隔離令取消後，他相信目前已有不少私家醫生有為新冠患者診症，不擔心難應付。



▼1月20日 深水埗楓樹街球場檢測站輪候檢測市民大減▼



+ 4

鄭志文表示，新冠感染者隔離令於下周一取消後，醫生對新冠感染者發出的病假日數，會視乎病人的病情及工種而定。例如要照顧高危病人、護老院照顧者、張處理食物或接待客人、需駕駛長途車或處理重型機器等，應會獲得較長的病假。

對於隔離令取消後家庭醫生應對新冠病人的負擔會否加重，鄭志文表示，現時每日大約有2,000宗確診，香港有4,000多名家庭醫生，不擔心難以應付，「大家都準備好，同其他睇症一樣。」他建議求診人士早些通知醫生懷疑確診，以便作出安排，避免患者與高危群組病人在診所同時存在，例如無打針的病人或孕婦，如能做好，對雙方都比較安全。

他又說，很多診所都有預約安排，例如長者或有特別長期病患的人士，通常會獲安排較方便的診症時間，讓他們不用等太久。