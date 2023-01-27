疫情．1.27｜普通科門診1.30起服務復常　公院2月起探病無須預約

本港今日（27日）新增2,335宗確診，較昨日下跌2.75%，包括45宗輸入個案，多22人死亡，累計人數13,280死亡。再增一宗本地新變異病毒株BF.7個案，累計44宗。



政府早前已宣布，1月30起確診人士毋須上報，亦不會獲發隔離令。



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今日疫情概要：



-增2,335宗確診，較昨日下降2.75%。

-輸入個案45宗，佔整體個案1.93%。

-新增22宗死亡個案，7日平均死亡率回升至1.300%，整體死亡率維持在0.46%，累計死亡人數13,280人。

- 本地個案涉變異病毒株再增一宗為BF.7，累計共44宗。

-總確診人數迫近300萬大關，至今已累計2,867,805。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率降至0.58，但有輕微反彈跡象。（港大醫學院圖片）

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【21:25】醫院管理局宣布，為配合下星期一（30日）起撤銷發出隔離令的安排，轄下各醫療單位會加強服務，繼續支援新冠確診病人。在有關安排生效後，部份確診病人會轉往普通科門診診所求診，醫管局已加強人手，應付可能增加的服務需求。

醫管局又指，由下星期三（2月1日）起，除隔離病房外，所有探訪人士每天可獲安排兩小時探病時間，按照各病房的探訪節數及時間直接探訪，無須事先預約。因應病房情況，同一時間最多兩位訪客進入病房探病，期間可以換人，上限為三位訪客。為保障住院病人及減低病毒傳播風險，探訪人士仍需提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明。

【16:30】新冠肺炎疫情趨穩定，本港今（27日）新增2,335宗確診，較前一日下降2.75%，當中45宗為輸入個案，總確診人數續迫近300萬大關。

另外，再多22名患者死亡，七日平均死亡人數大幅回落至32.6人，惟七日平均死亡率卻微升至1.3%，料因近日確診個案急速減少，加上死亡個案有延後所至，累計死亡人數13,280人。

【14:32】香港與內地本月8日開始通關，逾2.7萬本地跨境學生將可於農曆新年後，恢復面授上課。教育局確認，跨境中學生最快可於2月第二個星期不限配額來港，恢復正常上課，小學和幼稚園跨境學童的復課日則為2月下旬，港府一直與內地有關部門商討跨境學生恢復面授課堂的各項安排，務求為跨境學生爭取更好的復課和通關條件及配套。

【11:50】新冠感染者隔離令於下周一起取消，僱員確診若要請病假，需有醫生紙證明。醫學會會長鄭志文今日（27日）電台節目表示，病假的日數會視乎確診者的病情及工種，如護理人員或處理食物人士應會有較長病假。取消隔離令取消後，他相信目前已有不少私家醫生有為新冠患者診症，不擔心難應付。

【10:58】新冠疫情趨向穩定，各項防疫措施逐步解除，惟口罩令仍撤銷無期。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（27日）在電台節目建議，口罩令可在2月中下旬逐步取消。



他認為在農曆年假期後，再觀察多一、兩星期，若無出現大型爆發，可逐步撤銷仍維持的防疫措施，包括在室外空氣流通地方可毋須戴口罩、取消師生每日快測等，港人北上亦可用快測取代核酸檢測，到了3月左右可取消室內口罩令，醫院及院舍戴口罩則應等到最後才取消。他相信除口罩後不會令疫情反彈，流感可能隨季節反覆，要逐步適應，「後口罩令海嘯唔會岀現。」

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