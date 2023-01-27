綠在觀塘｜就回收紙包盒失蹤要求碧瑤賠償　即時停止將廢紙交對方

「綠在觀塘」去年4至12月收集3噸紙包飲品盒，交給廢物處理承辦商碧瑤再轉交全港唯一紙包飲品盒回收商「喵坊Mil Mill」處理，惟喵坊稱從未收到該批紙包盒。「綠在觀塘」今日（27日）發聲明首次就事件致歉，並稱已要求碧瑤就此事件所引致的損失賠償。



承諾加強回收流程監察：不會浪費市民為回收所作的努力

「綠在觀塘」最新聲明表示，對營運8年來首次未能完全履行監察責任，確保回收物得到妥善處理，甚至令公眾對「綠在區區」產生負面印象，深表歉意，承諾往後定必加強回收流程的監察，不會浪費市民為回收紙包飲品盒所作的努力，以確保各類回收物能穩妥地交付予認可的下游商處理，積極完善環保回收服務。

即時停止將廢紙和金屬交付予碧瑤處理

對於碧瑤未能履行有關協議把紙包飲品盒交予喵坊處理，並令一批紙包飲品盒下落不明，聲明形容事態嚴重，「綠在觀塘」深感遺憾，已要求碧瑤就此事件所引致的損失作出賠償，「綠在觀塘」亦已即時停止將廢紙和金屬交付予碧瑤處理。

據喵坊Facebook披露，綠在觀塘去年下半年未交付任何回收紙包盒。（喵坊Mil Mill Facebook）

聲明又提及，「綠在觀塘」已按環保署指示，把紙包飲品盒直接交付予喵坊處理，至於其他回收物，一如以往亦會直接交付環保署認可的下游回收商處理。為防止同類事件再發生，「綠在觀塘」日後會把各項回收物直接交予環保署認可的下游回收商，不會再把回收物交予第三方付運，以確保回收物的妥善運送。

翻查資料，「綠在觀塘」營運合約由基督教家庭服務中心中標。

▼紙包飲品盒回收商喵坊 Mil Mill遭逼遷▼

