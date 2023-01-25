綠在觀塘｜3噸回收紙包飲品盒「失蹤」沒交喵坊　環保組織促徹查

「綠在觀塘」營辦團體去年收集3噸紙包飲品盒交予廢物處理承辦商碧瑤，以轉交予回收商「喵坊Mil Mill」處理，惟喵坊指，從未收到該批紙包飲品盒，紙包盒不翼而飛。綠惜地球總幹事劉祉鋒今日（25日）在電台節目表示，環保署若仔細檢視文件理應可找出問題的根源，故促請當局徹查事件，並嚴厲懲處犯錯機構，以挽回公眾對回收的信心。



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成稱，由下游承辦商集中處理回收廢物是普遍做法，以節省成本，據他了解，回收紙包飲品盒無法出口到內地或外地，故只能送交喵坊處理，現階段不敢推測涉事的三噸回收飲品盒的去向。



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

劉耀成早上在港台節目《千禧年代》表示，「綠在觀塘」花費多個月才收集到三噸回收紙包飲品盒，每個月可能只有100公斤，每次運輸到喵坊的成本或達1,400元，故「綠在區區」普遍的做法會由上游承辦商連同其他回收物品一併車走，以節省成本。

對於碧瑤回覆聲稱，有關回收紙包飲品盒已出口到內地或外地回收，劉耀成分析，內地和東南亞地區已將紙包飲品盒定性為家居垃圾，故無法將有關回收物出口到有關地區，即使將回收紙包飲品盒破碎亦無法出口到內地，因此一般情況下，回收紙包飲品盒都會交由本地的喵坊處理，現階段他難以估計涉事的三噸回收飲品盒的去向。

據喵坊Facebook披露，綠在觀塘去年下半年未交付任何回收紙包盒。（喵坊Mil Mill Facebook）

綠惜地球總幹事劉祉鋒。（資料圖片）

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，涉事的三噸包飲品盒已由「綠在觀塘」承辦商收集大半年，體積量大，不會輕易遺失，直指事件匪夷所思。他續指，「綠在觀塘」承辦商應有備存數據及交收予碧瑤單據，而喵坊收到有關回收飲品盒後，亦應有單據列明已接收有關回收飲品盒，相信只要環保署仔細核對，便可找出哪一個環節出錯，並釐清責任誰屬。

劉祉鋒提到，今次事件將會削弱市民對回收廢料信心，促請環保署徹查及向公眾交代是哪一個環節出錯，並要以阻嚇性刑罰懲處犯錯的機構，並非罰款數千元了事，以確保同類事件不再發生。

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