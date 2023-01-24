綠在觀塘3噸紙包盒無轉交喵坊下落不明　環保署：不得再交予碧瑤

「綠在觀塘」營辦團體去年4至12月收集的3噸紙包飲品盒，交予廢物處理承辦商碧瑤，以轉交予全港唯一紙包飲品盒回收商「喵坊Mil Mill」處理，惟喵坊指，從未收到該批紙包飲品盒，紙包盒不翼而飛。



環保署回應指，已即時指示綠在區區營辦團體，停止再將紙盒交付碧瑤處理，必須立即送往喵坊回收，同時會根據營運合約採取相應跟進行動，包括發警告、拒發相關費周及罰款等，亦會加強監察各營辦團體，將各項回收物送往下游回收商的情況。



喵坊披露去年「綠在觀塘」零交付紙包盒

根據環保署與「綠在區區」營辦團體簽訂的營運合約要求，所有營辦團體須將收集到的回收物作簡單處理後，運送到該署認可的下游回收商作妥善回收，否則違反營運合約。

翻查資料，「綠在觀塘」營運合約由基督教家庭服務中心中標。

其中，曾因收地掀起爭議、全港唯一紙包飲品盒回收商喵坊，本月卻初在Facebook專頁發文，披露去年下半年「綠在區區」紙包盒回收量，唯獨「綠在觀塘」錄得「零交付」，即未有將任何回收紙包盒送予喵坊處理。

環保署：去年4月起營辦商獲批可交予碧瑤轉交喵坊

環保署回覆稱，「綠在觀塘」營辦團體在2022年4月前，一直把紙包飲品盒直接交予喵坊處理，喵坊會向綠在觀塘另收取運輸費用。不過，營辦團體去年4月開始，卻改交由碧瑤處理，因為碧瑤向營辦團體表示可一併收集紙包飲品盒，不另收取運輸費用，並承諾會將收集到的紙包飲品盒送往喵坊處理。營辦團體在獲碧瑤書面確認後，逐向環保署申請以節省運輸成本，署方批准有關安排，但條件是所有紙包品盒最終必須送往喵坊處理。

據喵坊Facebook披露，綠在觀塘去年下半年未交付任何回收紙包盒。（喵坊Mil Mill Facebook）

4至12月收集3噸紙包盒 按指示交予碧瑤 惟喵坊未收到

該署確認，根據「綠在觀塘」營辦團體的紀錄，自去年4月至12月合共收集約3噸紙包飲品盒，全部已交予碧瑤，但碧瑤轉交喵坊的數量及去向尚須確認及了解。該署稱，碧瑤本月17日及19日曾回覆「綠在觀塘」營辦團體，表示收集的紙包飲品盒已交予「本地下游回收商」作分類處理，但未能確認及證明該批紙包飲品盒已交付喵坊處理，也未有提及出口送往其他地方作回收用途。

環保署：已指示停將紙包盒交碧瑤處理 或按合約採取行動

環保署表示，由於「綠在觀塘」營辦團體未能證明該批紙包飲品盒已按環保署批准條件送往喵坊處理，署方已即時指示綠在區區營辦團體停止將紙盒交付碧瑤，而必須立即送往喵坊處理，同時會根據營運合約採取相應跟進行動，包括發出警告、拒絕發放處理該批紙包飲品盒的相關費用、罰款等。

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該署續稱，已要求營辦團體就此事件提交報告，以防止同類事件再發生，並提出改善措施確保所收集的回收物得到妥善處理。署方會加強監察各營辦團體將各項回收物送往下游回收商的情況，「綠在區區」所有回收設施的營辦團體過去均滿足合約要求。

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