新界西醫院聯網團隊　推實時跟進手術進展服務　減家屬焦慮感

新界西醫院聯網「智慧醫院團隊」奪得醫管局2022年傑出團隊獎，50人團隊包括聯網中的醫生、護士等，「由下而上」發展智慧醫院項目，當中包括讓家屬實時跟進手術進展的「智慧諮親」，以減輕他們等候手術時的焦慮。另外，亦將病人的求醫流程、前線及後勤工作的流程全覆蓋電子化，以達至「智慧診所」的目標，以及研究醫療物聯網在醫院的應用。



「智慧諮親」平台是由聯網麻醉及手術室服務部研發，病人家屬可以邊過平台即時得到病人手術的進展，以了解病人手術的進度。

屯門醫院副行政總監尹耀宗表示，平台可讓獲病人授權的家屬即使不在醫院甚至身在海外亦可得知手術進程，而根據團隊向使用者進行的滿意度調查，179名病人及家屬中近九成指有效幫助家屬跟進病人進入手術室的情況和進展，而有超過七成則同意可減輕他們等候手術時的焦慮。

尹耀宗指「智慧諮親」以天水圍醫院為試點，目前已推展到屯門醫院及博愛醫院，並獲醫管局總部支持，正接部就班推展至全港所有公立醫院手術室，未來可融入HA Go應用程式。尹耀宗又透露，聯網內的深切治療部亦正在試行，會將病人的維生指數等通知家屬，預期今年內會有試用版讓聯網內病人使用。

而智慧診所則將在專科門診覆診病人的流程融入HA Go當中，醫生可以電子方式閱覽病人的報告，護士亦可安排病人診期，無須再以牌板交接。病人方面則可透過HA Go免排隊登記及繳費，並用電子健康監測站自助量血壓、身高及體重，亦可透過醫院內的一站式電子服務站繳付診金及藥費。

天水圍醫院副行政總監陶志雄指，智慧診所將會與舊模式雙軌並行，以方便長者使用門診服務，而電子健康監測站可方便病人診前檢查，有助改善及縮短專科門診病人的看病時間。監測站於2021年起已在天水圍醫院及博愛醫院先後推行使用，今年起更會推廣到全港公立醫院。

雷俊達指未來將研究為醫院增添醫療級數的穿載式裝置，以進行健康數據監測及位置追蹤，當出現意外時亦可即時通知醫護人員。（馬煒傑攝）

新界西醫院聯網急症科顧問醫生雷俊達指，已在急症室、病房及門診推行無紙化，令運作更暢順，增加效率同時亦減少出錯，同時亦引入人工智能在胸肺X光、腦掃瞄等方面輔助醫護人員診斷，而遙距診症亦可令病人無須親身到醫院亦可接受診症及得到跟進。

醫療物聯網方面，雷俊達指將著力於提高自動化及可追蹤性，以即時定位資訊系統追蹤醫療樣本、藥物、以至病人位置等，同時亦會投入運送機械人及智能藥櫃等，未來將研究為醫院增添醫療級數的穿載式裝置，以進行健康數據監測及位置追蹤，當出現意外時亦可即時通知醫護人員。