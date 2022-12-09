沙士、新冠「抗疫將軍」獲醫管局傑出員工獎　冀發展智慧醫院抗疫

在醫管局工作36年的威爾斯親王醫院部門運作經理徐仕途，與同事一起先後對抗本港兩場大疫症沙士與新冠，他說，難忘沙士時，曾目睹有同事遭病人扯掉口罩終確診，自己亦擔心因染疫而連累家人。

近年他主力推動「智慧醫院」，推出e-Vital(維生指數應用程式)及Smart Panel(電子床頭顯示板)，以及創立全新資料系統支援內視鏡中心，以提升醫護人員工作效率，相關系統更有助醫護人員應對新冠疫情。他今年更獲得醫管局頒發傑出員工獎。



沙士期間前線抗戰4個月

徐仕途回想03年沙士期間，自己及家人也很害怕，他說，工作了4個月，當時身為病房經理，需要替病人進行急救，抗疫期間曾回家，戴口罩與太太同睡一床，很慶幸自己和太太當時沒有染病。

最令他印象深刻的是，有一名護士長做急救時被極力反抗的病人扯掉口罩而不幸染疫。他認為精神或行為有問題的病人最難應付，又指身處前線的醫護人員如同士兵，「你想去邊度？你估作為一個士兵有冇得揀？只有得唔撈。」

徐仕途總結自己入行36年來的經驗，指自己堅持一個信念，要有同理心，做到律己寬人，問心無愧。（余俊亮攝）

推行新醫療設備系統助應對新冠疫情

面對新冠疫情，徐仕途帶領同事迎難而上，更指在越艱難時期，越要推出一些措施以節省工作時間。例如在新冠疫情期間，他與同事合力，在24小時內把外科普通病房轉成接收新冠病人的二線隔離病房。此外，他全力推動在新界東醫院聯網病房使用e-vital和Smart Panel系統，可儲存病人資料如血壓、脈搏、心電圖及體溫等情況，醫生可遠程使用ipad登入資料庫查看，省時省力。

系統還可記錄病房病人數目、隔離病房使用率等。尤其新冠疫情期間，醫護人員只要一按鍵，便很快知道剩下多少病房可供使用，疫情前需靠人手呈報這些數字。

系統於2020年先在一間外科病房試行，直至2021/22年度安裝於新界東三間急症醫院的18間病房，到2022-23年度有33間病房及3間急症室安裝，在2023/24年度則計劃在49間病房安裝。

徐仕途認為科技發展固然重要，但作為「人性行業」，醫護人員與病人關係也同樣重要。透過推行「智慧醫院」節省下來的時間，正可以跟病人「講多兩句，傾多兩句」，給予病人更多的扶持與關懷。

徐仕途還創立了內視鏡中心預約系統，於2021啟用，以提升醫護人員工作效率。中心每日平均要處理幾百宗病症預約，以往需在黑板上抄寫大量資料，如某病房的病人數目等。如今新發展的系統可記錄病人資料、病人在哪間病房、病人是否正進行診斷檢查或手術等狀態，而這些資訊均顯示於約80吋螢幕上。

徐仕途在36年的職業生涯中曾帶領同事對抗沙士及新冠肺炎疫情。（威爾斯親王醫院提供）

新冠疫情期間，系統亦有助分配病人，將已染疫及沒染疫的病人分開，例如要檢查氣管的染疫病人，會經特別通道進入內視鏡中心。

他總結自己入行36年來的經驗時，憶述入行第一天，向師姐請教如何做到最好的護理，對方回答：「你瞓低落去咪知囉。」即若換作自己是病人，是否能接受這種護理，故他此後始終堅持一個信念：「要有同理心，做到律己寬人，問心無愧。」

面對醫院人手不足問題，他指離開的容易，留下的同事才更難，只希望在職業生涯中做好自己本分，「齊家治國平天下，我只能做好我威爾斯的家」。