范鴻齡指智慧醫院是未來最重要發展策略　冀解決人手服務供求失衡

醫院管理局主席范鴻齡今日（17日）在網誌表示，發展智慧醫院是醫管局未來最重要的發展策略之一，希望改善醫院的軟硬件，以及透過人工智能、大數據輔助醫療，並透過科技解決一直面對的人手和服務供求失衡問題。

范鴻齡在網誌表示，發展智慧醫院是醫管局未來最重要的發展策略之一。（資料圖片 / 李澤彤攝）

要在40多間醫院加入智慧元素 要大量改善工程配合



范鴻齡表示，過去智慧醫院只是口號式概念，要在40多間醫院加入智慧元素，需解決連串問題，例如舊醫院在空間或網絡配置上，需要做大量改善工程才可配合智慧醫院發展；要在繁忙的醫院中引進全新系統，既要確保病人安全，亦要確保同事接受、醫院運作不受影響，坦言難度絕對不難想像。

天水圍醫院引入智慧機械人，協助醫院保安巡邏、清潔，亦會在病房協助醫護人員照顧病人。（范鴻齡網誌圖片）

他指，目前以天水圍醫院、將軍澳醫院及伊利沙伯醫院作為發展智慧醫院的試點。以天水圍醫院為例，該院引入智慧機械人，協助保安巡邏、清潔，亦會在病房協助醫護人員照顧病人。此外，醫護人員透過智慧醫療儀器，隨時監察病人的生命表徵，例如量血壓或量體溫等；在智慧病房中執行醫療指令，例如處方藥物等，亦可以簡單地透過平板電腦和網絡進行，減省醫護繁瑣工作，更集中人手專注照顧病人。

將軍澳醫院近年亦發展遙距診療技術，最新是透過5G技術進行遙距手術或醫療程序。在疫情期間，若有確診病人需要進行複雜的醫療程序，資深醫護人員可以透過5G實時視像通訊科技作出實時遙距指示，確保前線醫護人員可以順利和安全地完成有關程序，同時亦可減少醫護人員與確診病人的接觸，減低受感染的風險。



舊醫院重建會優先考慮加設智慧設備

范鴻齡表示，日後舊醫院在規劃重建時，會優先考慮加設智慧醫院的配套和網絡設備，確保日後所有醫院都可以配合科技發展，添加智慧醫院設備。至於一些較新醫院，只要在硬件配套上合適，亦會陸續引入更多智慧醫療設備，未來逐步變身成為一間真真正正的智慧醫院。