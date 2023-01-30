商台記者遭海綿彈擊中　監警會覆核列無法證實　惟不代表警員無錯

商業電台一名記者在2019年採訪反修例示威期間，被防暴警察從後發射海綿彈擊中背囊，投訴警察課裁定「無法證實」。據悉，監警會已完成覆核，最終維持原有調查結果，但強調「無法證實」不代表當事人陳述不可信，或被投訴警員「並無過錯」。 事主回覆記者查詢表示極度失望，並不同意調查結果，重申警方不合理地發射海綿彈。



▼2019年反修例示威，前商台記者被防暴警察從後發射海綿彈擊中背囊▼



投訴警察課去年指出，經審視證據後認為在場警員多次要求記者離開但未被理會，指記者最後衝上前，用手觸碰一名警務人員手部然後「轉身逃走」，警員追捕及發射海綿彈並非不合理，由於無足夠證據支持指控，因此列作「無法證實」。 保安局局長鄧炳強當時回應事件時表示，已從提醒角度「訓斥」涉事警員。

監警會：無法證實不代表當事人陳述不可信

事主其後就調查結果提出覆核，據悉，投訴警察課最後維持結果不變，監警會亦同意調查結果列為「無法證實」。監警會在回覆事主時指出，「無法證實」代表無可靠證據支持或否定任何一方陳述，因此不代表當事人陳述不可信，或被投訴警員「並無過錯」。

事主回覆記者查詢時表示，對覆核結果感到極度失望，並不同意調查結果，重申當時用手指向警員，拍攝並讀出行動呼號卡，而警員則用手接觸其前臂。他又質疑，警員向他發射海綿彈時，不符《程序手冊》中最低程度武力原則，即在應對暴力攻擊下才發射海綿彈。