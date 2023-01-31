兩區選參選人未提交選舉申報書　1稱以為申資助才要交　認罪候判

兩名曾參與2019年區議會選舉並落敗的候選人，涉嫌未按法例規定提交選舉申報書，從而被廉政公署拘控，案件今(31日)在東區法院提堂，兩人均承認控罪，其中一人稱，以為要申請資助才要遞交。裁判官溫紹明把案押後至2月22日判刑，以候二人的社會服務令報告，兩被告准保釋候判。



兩名被告：胡健南，44歲，公司秘書；及王鑑賢，38歲，健身教練；各承認一項沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37條規定，提交選舉申報書的罪名，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第38(1)條。

胡稱以為要申請資助才要遞交

兩名被告均承認沒有向選舉事務處提交選舉申報書，其中胡稱他以為提交選舉申報書的目的，是為申請選舉資助，由於他未能取得足夠票數以申請選舉資助，因而沒有提交選舉申報書。

兩人均有參與2019年的區議會選舉

案情透露，兩名被告均有參與2019年的區議會選舉，他們於同年10月16日遞交表格，選舉則於該年11月24日舉行，其中胡在東區漁灣選區參選，王則在環翠選區參選。胡同時為王的選舉代理人。二人報名時有接獲候選人資料冊，當中有提醒他們須呈交選舉申報書。他們須於2019年12月29日或之前，向選舉事務處提交選舉申報書。

曾向高院申請延後提交被拒

選舉事務處於上述法定限期內未收到二人的選舉申報書，遂於2020年1月中將事宜轉介廉署，廉署隨即展開調查，二人之後分別向高等法院申請延後提交選舉申報書的命令，高院於2022年8月及9月拒絕向二人的申請。廉署徵詢律政司法律意見後，上星期落案起訴兩名被告。