91歲陳日君FB透露正留醫　梵蒂岡之行身體響警號年初一呼吸突困難

涉「612基金」被警方以「串謀勾結外國勢力」為由拘捕、正保釋候查的天主教香港教區榮休主教陳日君，1月初獲法庭批准前往梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世喪禮弔唁。

他於周二(31日)晚上在社交平台交代身體近況，指羅馬四天之行仿如奇蹟，惟期間身體響起警號，出發前肩膊發炎，且背脊疼痛及兩手麻痺，在大年初一呼吸更見困難，遂馬上前往醫院求醫。陳日君向眾人「報平安」，目前仍然留醫，雖目前未知出院何日，「可以說，香港最高級的醫生正在照顧我」，又寄語眾人平安。

陳日君現年91歲，近期公開露面是今年1月4日，《香港01》記者當日拍攝他現身於香港國際機場，準備飛赴梵蒂岡，身形已見較以往瘦削。



陳日君

出發往羅馬前已肩膊發炎、兩手麻痺 回港後一直不適

陳日君於網誌撰寫「致囚友的信」，交代近況，並上載至個人FB專頁。他指教宗本篤的喪禮之於他非常重要，「而仿如奇蹟一樣，天主讓我成功去到羅馬參加：法庭批准警方讓我取回護照；航空公司剛有一班飛機讓我及時能趕上喪禮」，因此更覺得不能放棄這個機會，決定前往。



他指遠赴羅馬之行，「感覺到自己是代表全香港、全中國的教友，向教宗本篤十六世表示我們的敬愛。」四天的行程中，他形容如像奇蹟，「不只因為能夠參加這個喪禮彌撒，而是我竟然可以在彌撒前親到本篤的靈柩前，將頭靠著它悼念；他下葬之後，我又得到一個特別機會下去聖伯多祿大殿的地下，在安放本篤靈柩的地方瞻仰祈禱。我真的感恩能夠前往參加。」

不過，陳日君直言，四天行程中有苦樂參半。他指，出發前已肩膊發炎，且背脊疼痛，兩手麻痺，「所以回來之後十多天一直在修院做病人，不可能出來探朋友。但自己一直以為，這些問題會漸漸好轉、康復。」後來身體情況不如所料繼續惡化，兩隻手更見腫脹。

陳日君2016年六四燭光集會後不適入院，留醫三周。（資料圖片)

年初一晚呼吸突困難 一度擔心再感染6年前病菌

陳日君指，及至剛過去的年初一晚上，呼吸甚至開始困難，「這讓我想起了2016年攻擊我肺部的那種病菌（當時須留醫三星期），這令我開始緊張並決定去醫院，很幸運，經檢查後並非六年前的病菌。」



陳日君又感恩醫院的修女及醫生悉心照顧，透露目前仍然留醫，所以暫時無法探望「囚友」，「所以到今天你們也不太聽到我的消息。不過大家放心，可以說，香港最高級的醫生正在照顧我，然而我仍未知哪個時候才能來探望你們。」他寄語眾人平安：「在這新年伊始，我不敢祝大家愉快，但我希望大家平安。」

▼1月4日 陳日君獲准離港往梵蒂岡出席本篤十六世喪禮▼



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現年91歲的陳日君今年1月4日現身香港國際機場，準備飛赴梵蒂岡。陳日君當時身形已見較以往瘦削，並須乘坐輪椅由機場職員協助前往離境閘口。他當時婉拒《香港01》記者訪問，隨行教友則在旁協助搬運行李。

今年1月13日為陳日君91歲生日，他於社交平台分享與相信是家人慶祝的個人照片，他當時面露微笑，又舉起手指公「讚好」，精神仍頗見不錯。