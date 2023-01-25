教宗憶與陳日君見面：他有溫柔靈魂　見到佘山聖母像哭如孩子

因「612基金」被警方以「串謀勾結外國勢力」為由拘捕，正保釋候查的天主教香港教區榮休主教陳日君，早前到梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世喪禮，期間獲教宗方濟各在住所接見，方濟各接受外電訪問時，形容91歲的陳日君是一個「溫柔的靈魂」及「有魅力的老人」，又指陳在其住所看見「上海佘山聖母像」的複製品後，「就開始落淚，哭得像孩子那樣」。



陳日君獲教宗方濟各私人接見 形容會面美妙：感謝為港委任好主教

在上海出生的陳日君，童年也在上海渡過，在中梵關係中，陳日君被視為「保守強硬派」，反對任何違背原則的退讓。2018年，教廷與內地就主教任命達成秘密協議，作為樞機主教的陳日君嚴厲批評，他狠批內地囚禁神職人員、又打壓教會。

方濟各：要守護內地教徒必須耐心、持續對話

方濟各在訪問中表示，與北京對話必須有耐性，因為天主教徒在內地屬於小眾，要守護他們就必須持續對話。對於未來的中梵關係，方濟各形容一直有進展，現時「每一次的主教任命都被放在放大鏡下……中梵對話不破裂，是重要的。」方濟各又指，北京政府有時候有點封閉，但有時並不會；被問到教廷與台灣維持外交關係，會否影響與北京對話時，方濟各就避而不答。

2020年求見教宗吃閉門羹 本篤十六世葬禮獲接見

2020年，陳日君憂慮教廷挑選香港主教時會投北京所好，當時親赴梵蒂岡求見教宗，但未獲接見。去年5月，陳日君因「612基金案」被捕，教廷發聲明表示擔憂，並極度關注事態發展。到本月初，陳日君到梵蒂岡出席本篤十六世葬禮，獲方濟各邀請會見，並獲贈玫瑰念珠及書籍，陳形容方濟各非常溫暖，會面美妙。陳亦在會面時感謝方濟各委任周守仁為香港教區主教，形容周是好主教，方濟各聽後微笑。

▼1月4日 陳日君現身香港國際機場前往梵蒂岡▼

