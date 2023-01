陳日君獲教宗方濟各私人接見　形容會面美妙：感謝為港委任好主教

天主教香港教區榮休主教陳日君早前獲法庭批准取回護照和撤銷離港限制,到梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世的喪禮。美國天主教媒體《America Magazine》報道指,陳日君到達梵蒂岡後獲教宗方濟各(Pope Francis)私人接見,陳指他向方濟各講述過去10多年為本港監獄囚犯所作的教牧工作,並為不少囚犯進行施洗,而方濟各則很開心聽到陳日君即使須用拐杖,仍繼續從事教牧工作。



陳日君又獲邀到方濟各的私人住所,並獲贈玫瑰念珠及書籍。報道又指,陳日君獲准到位於聖伯多祿大教堂地下墓室的本篤十六世墓前參觀和祈禱。



▼1月4日 陳日君現身香港國際機場前往梵蒂岡▼



陳日君向《America Magazine》表示,他在本篤十六世的喪禮後獲教宗方濟各在其住所聖瑪爾大之家(Casa Santa Marta)中單獨接見,陳形容會面「美妙」,而方濟各亦非常溫暖(It was wonderful. He was so very warm)。他表示,在會面中感謝方濟各為香港委任一名好主教(香港教區主教周守仁),而方濟各聽到後亦有微笑。

另外,陳日君亦向方濟各講述自己在過去10多年,為本港監獄囚犯所作的教牧工作,包括為不少囚犯施洗,而方濟各聽到後則指非常高興陳年紀老邁,即使要使用拐杖走路,仍繼續堅持從事教牧工作。

▼1月4日 天主教香港教區為離世的天主教榮休教宗本篤十六世舉行大禮安所彌撒▼



其後陳日君獲邀到方濟各的私人住所,方濟各向他展示收到的佘山聖母(Our Lady of Sheshan)複製雕塑,陳亦向方濟各稱:「希望有一天你可以參觀佘山進教之佑聖母大殿」(I hope you can one day visit the shrine of Sheshan)。陳日君又形容,方濟各在接見過程中十分幽默,並堅持送他離開,期間又笑言原因是希望確保陳離開,以及確保沒有帶走任何東西。

陳日君於2020年曾赴梵蒂岡,希望就港主教安排問題與教宗會面,不過當時未獲接見。