天星小輪加價｜田北辰質疑會再加價：幾時會去到7蚊、9蚊、11蚊？

行政會議昨日（31日）通過批准天星小輪加價，提高兩條專營渡輪航線的每程票價，成人平日最高票價定為5元，而周末或公眾假期則定為6.5元；月票亦由160元增加至190元。立法會交通事務委員會委員田北辰今日（1日）在電台節目表示，2021年至2023年加幅約56%，平均每年加幅約28%，「就係平均每年通脹嘅10倍。」他擔心「加到5蚊唔係問題，我嘅問題係幾時會去到7蚊、幾時9蚊、幾時11蚊？」希望天星交代清楚加價的時限，並指此次加價後，應至少維持4至5年「唔畀加」。



▼1月31日 行政會議通過天星小輪加價申請▼



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天星加幅高於通脹

田北辰今日在港台節目《千禧年代》表示，2017年平日成人票價加至2.7元、2021年加至3.2元，4年加幅約18% ，亦是通脹的一倍。而2021至2023年加幅約56%，均每年加幅約28%，「就係平均每年通脹嘅10倍。」而2017至2023年加幅約8成半，即平均一年加幅約14%，為通脹的6倍。

田北辰認為天星小輪加價的頻率越發頻密，且加幅越來越高。（資料圖片）

他認為天星小輪加價的頻率越見頻密，且加幅越來越高，「係咪即係表示所有公共運輸機構，佢越效率低，市民就要越揞荷包畀多啲錢呢？」他認為值得商榷，又擔心加價成為新常態，「係咪兩年後返嚟又要加五十幾%呢？」質疑若旅客尚未回復以前「呢個$5可以捱幾耐？」希望天星交代清楚加價的時限，並指此次加價後，應至少維持4至5年「唔畀加」。

天星小輪中環—尖沙咀航線現時及4月3日起船費。

反對月票加價

田北辰又指，反對月票加價，直言基層需每日過海返工，若以一個月有22日需乘搭天星，以往160元即每日有73折，但加至190元後，就變成9折，「個月票竟然得九折嘅折約，咁要嚟做咩呢？」

他指出，公共交通被港鐵蠶食，而不少城市的政府會投資在最高效率的交通工具，因此建議港鐵沽息作調整，並補貼其他運輸工具。

天星小輪灣仔—尖沙咀航線現時及4月3日起船費。

學者：加價合理

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基在同一節目表示，2021年天星每日的客運量為26,200人，對比疫情前的53,900人，數量少一半，故認為天星加價合理。他指，加價超過5成，客運不會大幅減少，「嗰幾萬人會繼續搭。」他預計當每日客運量達到3至4萬人，天星已不會再虧蝕。若每日客運量超過5萬人，「5、6年找返晒盤數。」袁建議，政府除了補貼，亦能為天星進行翻新、安排導賞團及從轉型等市場營銷方向幫助天星度過財困。