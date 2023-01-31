天星小輪加價｜消息：行會通過尖沙咀往返中環加至$5　低於申請價

累計虧蝕超過7,000萬元的天星小輪早前申請加價一倍，消息指，行政會議今日（31日）通過加價申請，惟加幅低於天星小輪申請加幅，當中「中環—尖沙咀」平日票價由$3.2加至$5，加幅達56%，但仍比天星小輪申請加至$6.4低，而假日票價則由$4.2加至$6.5，加幅約55%。



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去年2月已提交加價申請 加幅約一倍

根據天星小輪向政府提交的文件，天星小輪去年二月已提交加價申請，要求提高兩條專營航線、即「中環—尖沙咀」及「灣仔—尖沙咀」航線每程票價，成人、小童及殘疾人士票價將較現時加價一倍，其中尖沙咀至中環的航線，成人上層單程票價加價3.2元，即新票價是6.4元，星期六、日及公眾假期的票價更達8.4元。

對上一次加價為2021年2月 票務收入仍跌47%

天星小輪對上一次加價為2021年2月9日，當時兩條航線單程分別加價0.3元至0.5元，月票則加價25元，各類票價平均加幅為16.5%，加幅最多為18.5%。文件提及，天星在當時加價後，該年票務收入仍較2018年跌47%。