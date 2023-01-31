天星小輪加價｜4.3生效　平日成人票價加至$5　取消長者免費優惠

行政會議今日（31日）通過建議批准天星小輪加價，包括提高兩條專營渡輪航線的每程票價1元至2.3元，即把成人平日最高票價定為5元，而周末或公眾假期則定為6.5元 ；月票方面，售價由160元增加至190 元，同時以長者優惠票價取代現行的長者免費乘船優惠，而合資格長者在政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃(二元優惠計劃)下每程只須繳付2元。



▼1月31日 行政會議通過天星小輪加價申請▼



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加幅超過五成 上層成人周末及公眾假期船費$6.5

運輸及物流局公布，天星小輪灣仔至尖沙咀及中環至尖沙咀兩條航線，票價每程增加1.0元至2.3元。以成人船費計，平日一至五上層收費現時3.2元，4月3日起加至5元，加幅達56%；周末及公眾假期上層收費由4.2元提高至6.5元，加幅也達55%。局方指，天星原申請加價100%，現獲批平均加幅為55.2%。

在加價後，上層及下層船費差距也會擴大，以成人船費計，平日和周六日及公眾假期，差距均是0.6元，在加價後，平日的差距擴至1元，而六日及公眾假期的差距則為0.9元。

現時下層成人船費2.6元，比電車成人收費3元還要低，但加價後升至4元，「搭船平過坐電車」成絕響。

長者成「大輸家」 任何時間乘搭需付$2

3至12歲兒童及殘疾人士船費，約為成人票價六至七成， 加價後平日上層收2.9元，比下層多0.1元；而周六日及公眾假期上層則收3.9 元，比下層貴0.2元。

65歲或以上長者乘客成這次加價「大輸家」，現時他們可免費乘搭，但加價後船費與兒童及殘疾人士看齊，不過他們可享「二元優惠計劃」，任何時間只需付2元便可乘搭，坐上下層均一樣。

天星小輪中環—尖沙咀航線現時及4月3日起船費。

運輸及物流局：天星加價後仍比港鐵及巴士便宜三至五成

運輸及物流局表示，政府綜合審視所有相關因素，包括天星小輪的財政狀況、營運成本、收入和回報預測變動、過往的渡輪服務表現、公眾對擬議票價的接受程度，以及天星小輪採取的開源節流措施，認為有理據支持其票價的調整，但加價的幅度應予調低，以照顧乘客的需要。局方指加價後，天星小輪仍是收費最相宜的過海公共交通工具，較港鐵或專營巴士票價便宜約三至五成。

政府發言人表示，天星小輪是本港重要標記，近年乘客量呈下跌趨勢，加上受新冠疫情影響，旅客乘客量跌幅加劇，自2018年起一直錄得虧損，累計虧損已超越其總資產，以致須舉債維持專營航線的服務；隨着防疫措施放寬，預計天星小輪的乘客量將逐漸回升，但疫情帶來的長遠影響仍有待觀察，加上天星小輪的營運成本預計將持續上漲，故此天星小輪實有需要調整收費。

發言人續說，天星小輪的服務表現一向令人滿意，政府會繼續鼓勵天星小輪透過多管齊下的方式，從票價水平、非票務收入，以及政府的支援等方面，改善其長遠的財務可行性。

天星小輪灣仔—尖沙咀航線現時及4月3日起船費。

天星：尊重政府加幅決定 加價後兩年可收支平衡為時過早

天星小輪回應指，感謝政府正視經營苦況加快審批加價申請，天星尊重政府對加價幅度的決定。至於預計加價後兩年後可達收支平衡，天星表示現階段下結論為時過早，特別是旅遊業復常的實際速度仍是未知數

天星小輪指，即使根據政府所估計兩年後收支平衡預測，天星仍要面對中期營運虧損所帶來的負擔，特別是公司在過去幾年已完全耗盡了公司之財務資源以支持營運，所以如何渡過這段艱關是有迫切解決之需要，天星會繼續與相關政府部門溝通。