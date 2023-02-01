利穎怡遇襲案　女被告稱曾投訴遭利跟蹤但警未查　求終止聆訊被拒

無綫節目《東張西望》女主持利穎怡在大嶼山採訪時，疑遭一名女受訪者襲擊，女受訪者被控普通襲擊罪，案件原在較早前開審，但被告認為審訊傳在不公，裁判官曾慶東把案押後至今（1日）在西九龍法院聽取其申請。被告稱，事發當日她也有報警指遭利等人跟蹤及騷擾，但警方推搪調查，她要求案件押後至警方調查其投訴後才開審，又指她未被定罪但照片已被公開，認為會得不到公平審訊。曾官聽罷即駁回其申請，並把案件定於5月4日開審。



女被告陳碧珍（71歲），被控於2022年4月28日，在新界大嶼山嶼南道茂記餐廳附近兩度襲擊利穎怡。

案中事主利穎怡，是電視節目《東張西望》的主持。(詳看下圖)

+ 1

曾指事件被廣泛負面報道

無法律代表的女被告以英語陳辭，她早前於開審當天申請「終止聆訊」，稱基於網上對事件有廣泛的負面報道，她已無法獲得公平的審訊。曾官卻指，審訊只集中被告是否有襲擊事主利穎怡，法庭不會考慮其他不相關的事，基於被告堅持，曾官才把案押後至今日聽取其陳詞。

也有報警指利等人跟蹤及騷擾

被告在開始陳詞時，先透露她受眼疾困擾，視力模糊且有重影問題，已排期於4月14日進行手術。她又讀出其申請，指她曾就本案向警方報案，包括指事主利穎怡等人曾跟縱及騷擾，但警方推搪調查，她批評警方行為嚴重濫用及錯誤使用權力。她認為在此情況下，已無法獲得公平的審訊，故申請暫時終止聆訊，直至警方就其報案作出調查。

未定罪但照片被公開亦存在不公

被告另指，曾官早前下令媒體不得間接或直接聯絡她，及不得披露她的私人資料，除了其姓名及控罪詳情等。但當天仍有記者拍攝她，又指她的年齡、姓名等個人資料已在網上流傳。被告強調，她仍未被定罪，但其照片在網上公開，對她並不公平。

控方指投訴利與本案無關

控方回應指，被告對於事主的指控與本案無關，本案僅會處理被告所涉控罪所提及的時間和地點，及被告有否對事主作出襲擊行為。被告卻重申她稱受利等滋擾與本案有關。

被告稱會傳召多人作供

曾官聽過陳辭後，即時駁回被告的申請，並將案押後至今年5月4日開審。被告表示若警方未就其投訴作調查，她將傳召多位證人作供，控方則稱會傳召4名控方證人。

案件編號：WKCC 2623/ 2022