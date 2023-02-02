派機票｜李家超：50萬張機票贈各地旅客　機管局加碼8萬張派港人

機管局於2020年向本港四間航空公司預購約50萬張機票，留待疫情後向旅客派免費機票，以刺激香港旅遊業。特首李家超今日（2日）宣布，已準備了50萬張從世界不同地方來香港的免費機票，形容是最大的歡迎禮物，「the world's biggest welcome ever」。

機管局行政總裁林天福表示，除了50萬張機票送贈外地旅客，今年夏季會再送8萬張機票予香港市民。他又指，會另送8萬張機票予大灣區旅客。



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李家超今日主持「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮，以兩文三語致辭，公布吸引旅客重來香港大計，並先以英語提到將送出50萬張機票。他之後以普通話續指，今年有不同盛事，從金融、體育、創科、文化藝術、美食、美酒等方面，各類大型展覽多不勝數，並將送出機票，歡迎內地及外國客來港多走走、多看看。

機管局聯同航空加碼至70萬張 當中8萬張送港人

林天福表示，去年為了鼓勵市民接種新冠疫苗，曾送出6萬張機票予本港居民。他續指，航空公司今年夏季會再送8萬予本地市民；另額外送8萬張予大灣區旅客，以吸引他們到港，因此連同上述的50萬張機票，其實一共有逾70萬張。

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