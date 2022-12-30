日本航班限制｜簽聲明後可照飛福岡　有港人另買大阪機票作後備

今日（30日）起如果飛往日本的航空公司確認機上旅客在7天內並沒有在中國內地逗留，將可載客直飛札幌新千歲機場、福岡機場及沖繩那霸機場。今早照原定計劃乘坐飛機到福岡的市民並不多，有旅客感覺失而復得，亦有要到當地公幹的市民多買一張飛往大阪的機票以作後備，花多近4,000元以確保能夠出發。



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登機前在櫃位簽署申報表證沒往內地

日本調整香港航班往當地機場的限制措施今日生效，如果航空公司確認機上旅客在7天內並沒有在中國內地逗留，將可繼續載客飛抵札幌新千歲機場、福岡機場及沖繩那霸機場。旅客在機場辦理登機手續時，須簽署相關的申報表，表明在過去7天内沒有往返或過境中國内地。

曾先生與兩位朋友三人組團到日本福岡旅行，他當時知道航班本來不能到日本時感到很震驚，「嗰下真係有啲唔知點算，因為太突然，之後已經係安排退款啊嗰啲點搞，感受就係覺得好忙，好多嘢要處理。」

取消酒店後再訂反而價格便宜

他表示，本來預訂的酒店都已經取消，到昨日（29日）公布可以如常乘搭航班後有一種失而後得的感覺，除了因為可以繼續行程外，更發現隨即預訂的酒店比早前預訂的價錢更便宜，今次旅程的成本在意外之下反而低。他不擔心到日本後又突然修改政策，令他未能回港，「最多轉機嘅啫，當玩多幾日囉，樂觀啲，去旅行就係樂觀㗎喇。」

公幹要緊寧花錢多買機票作後備

陳先生因工作需要今日到機場乘搭前往福岡的航班，消息公布時更因擔心因此影響到工作，另外買了前往大阪的機票，到日本後再轉機前往福岡，笑說「我11點半本身又再飛㗎喇可以。」由於這張機票不能取消，因此多用了四至五千元，「我點都要去，所以即刻再作安排。」昨日得知只要過去7天内沒有往返或過境中國内地，就可照常到福岡時亦感到很驚訝，「係咪假㗎我心諗，咁快又有新措施？」最後決定照計劃直航到福岡。

有人可以如常旅行，但亦有人因政策朝令夕改而有機會影響行程，一位不願透露姓名的市民表示，原定1月1日到福岡旅行，前日（28日）日本政府宣布不能前往福岡時收到了航空公司的通告並取消了機票，於是便馬上在網站查看機票的狀態是並未取消，他便向航空公司查詢可否保留機票讓他可如期出發，唯多次致電亦未有回音，唯有今日親身到機場查詢機票情況。

▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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▼12月28日 政府公布12月29日起機場入境毋須再接受核酸檢測▼

