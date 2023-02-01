香港小交響樂團委德國首席指揮任音樂總監　接替葉詠詩離任後空缺

香港小交響樂團音樂總監席位，由前總監暨現任桂冠音樂總監葉詠詩，在她3年前離任後就一直懸空。樂團今日(1日)宣布，由德國指揮柏鵬(Christoph Poppen)，於2023/2024新樂季起出任香港小交響樂團音樂總監。柏鵬表示，期待與香港小交響樂團合作更多精彩難忘的音樂會，並將好音樂帶到世界各地。



香港小交響樂團今日指出，柏鵬曾擔任德意志電台愛樂樂團音樂總監(2007-2011)及慕尼黑室樂團藝術總監(1995-2006)。現同時是科隆室樂團首席指揮，以色列室樂團首席客席指揮及葡萄牙馬爾旺國際音樂節藝術總監。

柏鵬2015/16樂季擔任樂團首席客席指揮

自2015/2016樂季起，柏鵬擔任香港小交響樂團首席客席指揮，期間於「相約大師柏鵬系列」中，演奏不少德奧經典及當代音樂作品。2020至2022年疫情期間，柏鵬多次從德國來港演出，包括為樂團推出的音樂會電影《Back On Stage II (Quarantined!)》及《Back On Stage III: DESTINY》參與拍攝。2017年他率領樂團於德國及葡萄牙演出，並且是2018及2023年香港國際指揮大賽評審團之聯合主席。

柏鵬：期待更多精彩難忘音樂會

柏鵬表示，對能夠出任香港小交響樂團音樂總監感到非常榮幸，與桂冠音樂總監葉詠詩、行政總裁楊惠及其出色的管理團隊交流日益密切。他期待與香港小交響樂團合作更多精彩難忘的音樂會，並將好音樂帶到世界各地，繼續履行樂團作為香港文化大使的使命，推動樂團發展。

樂團自2002年至2020年由著名指揮家葉詠詩擔任音樂總監，她於2020年4月離任，改任樂團桂冠音樂總監，之後音樂總監一職一直懸空，直至今日宣布由柏鵬出任，今年4月履新。