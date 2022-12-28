市建局設兒童樂團助重建戶學童　聖誕音樂匯演節日送暖

「Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.」灣仔利東街傳來廿多名小朋友的歌聲，並有夏威夷小結他等配樂，讓灣仔街頭滿布聖誕節日氣氛。市區重建局的「市建童樂・社區樂團」（oUR Amazing Kid Band）和「音樂兒童基金會」合作，讓25名小朋友在灣仔利東街作音樂匯演，並在迪士尼樂園公開演出。樂團期望在疫情的復常之路上，參與更多實體表演，為市民帶來歡樂。



17名「市建童樂・社區樂團」成員及8名「音樂兒童基金會」成員，首次在聖誕假期期在灣仔利東街參與音樂匯演，以歌聲演唱「It’s A Small World」，而前者的成員更以夏威夷小結他、結他和迷你電子琴演奏和唱出「天使的禮物」、「All Things Bright and Beautiful」及「Jingle Bells」三首歌曲，為社區帶來節日氣氛。

就讀中一的譚羽鈞是「市建童樂・社區樂團」的歌唱組成員，更在今次的音樂匯演亦化身小主持，與觀眾介紹樂團成長的小故事。她是該團首批團員之一，短短4年間，已參與10多場公開演出，由「音樂初哥」化身為樂團的大師姐，甚至是小老師。居於樂民新村的她表示，參與樂團後變得更有自信，性格由以前較為害羞被動，現會主動與人交流，認為參加樂團的經驗有助提升其社交及溝通技能。

今次的音樂匯演前期訓練和綵排，遇上第五波疫情，令樂團運作受影響，實體音樂課和表演活動需改在網上進行，但團員卻克服難關，舉辦多次線上音樂會，包括與「生命小戰士合唱團」一起網上Jam歌，利用「童聲童氣」加上音樂，鼓勵面對逆境的病童及醫護人員，並憑歌寄意感謝醫護人員在疫情期間的付出。此外，樂團亦透過視像形式，探訪香港基督教服務處、香港盲人輔導會及東華三院轄下的護老院，進行網上團拜和演奏，為老友記送上關愛與節日祝福。

「市建童樂‧社區樂團」在2018年10月成立，為受舊重建影響的基層兒童提供免費樂器、音樂培訓和社區音樂表演的機會，藉參與音樂活動，讓小團員在過程中連繫舊街坊的同時，亦可擴闊社交圈子。該樂團目前共有46名年齡介乎6至14歲的成員，當中17人為今年的「新丁」，包括8名來自近年在土瓜灣區推行的重建項目的學童。