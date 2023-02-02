長期病婦染疫死因　法醫指死者有顯著冠心病　其他疾病可加速死亡

患糖尿及腎病等長期病患的六旬婦人，在家等候隔離時猝死，死後被驗出感染新冠肺炎，死因庭今（2日）傳召法醫作供，他指死者有顯著冠心病跡象，若患其他疾病，可加速死亡。她的肺部組織有感染新冠病毒跡象，並有瀰漫性氣泡受損，這會導致她的呼吸功能受損，包括：缺氧、呼吸衰竭等亦可能導致她死亡。根據死者女兒的確診日期等推斷，相信她在過世前3天，即病徵仍未出現時，已感染新冠病毒，惟無法說出確實時間。



死者呂淑嫻（62歲）同住女兒於2020年12月9日因染疫被送往亞博隔離中心，呂被列作密切接觸者，獨留家中等候入住檢疫中心，但在12月12日被發現倒斃家中。

法醫潘偉明指，死者呂淑嫺的兩條冠狀動脈分別有七成及五成阻塞，若患其他疾病可加速死亡，而她的呼吸功能受損，或促致她死亡。(凌子淇攝)

肺部有感染新冠病毒跡象

法醫潘偉明供稱，呂的肺部、氣管及鼻咽採樣發現SARS-CoV-2核酸，即引致新冠肺炎的病毒，而其肺部有瀰漫性氣泡受損，屬感染新冠的明顯跡象。此外，病理科檢驗顯示，呂曾服用治療呼吸道感染藥物，與她曾向女兒表示有流鼻水等症狀脗合。

兩冠狀動脈有七成及五成阻塞

潘另指，呂的心室肥大，兩條冠狀動脈分別有七成及五成阻塞，有顯著冠心病的跡象，嚴重程度雖然不會致命，但若患其他疾病，可加速死亡過程。他總結，呂的死因為新冠肺炎及冠心病，前者屬導致死亡的直接原因，後者則是輔助性因素加速其死亡。

出現病徵前應已感染病毒

被問到呂由感染至肺炎病發相隔多久，潘指新冠病毒只有3年歷史，沒有足夠研究可以說明這點。但據其女兒確診及隔離日子計算，可推斷呂至少在死亡前3日已接觸病毒，並非她聲稱出現病徵當日感染，惟難以確實她在哪一刻染疫。

呼吸功能受損或促至死亡

潘續稱，呂有瀰漫性氣泡受損，會導致呼吸功能受損，包括：缺氧、呼吸衰竭等，或促至死亡。由於呂被發現時已出現早期腐化跡象，從而推斷她在前一日，即12月11日已死。

研訊下周一（6日）續。

案件編號：CCDI-367/2021(DK)

各名證人的主要供詞。(詳看下圖)