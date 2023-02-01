長期病婦染疫死因　歐家榮指慢性病者會盡快處埋　但死者非屬優先

患糖尿及腎病等長期病患的六旬婦人，在家等候隔離時猝死，死後被染出感染新冠肺炎，死因研訊今（1日）續，經常出席疫情記者會的衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，今出庭作供，他指護士當日了解事主的情況，見事主未有病癥，長期病的病況亦穩定，且有自理能力，認為事主當時並非須優先處理的個案。歐又稱，若密切接觸者有長期病患，一般都會盡快處理。但事發前約一個月爆發跳舞群組，確診數字大增，中心一直有考慮調配人手。



死者呂淑嫻（62歲），2020年12月9日，因同住幼女趙海鈴感染新冠被送往隔離，而被列作密切接觸者，獨留在美林邨的寓所，等候入住檢疫中心，但在12月12日被發現倒斃家中。驗屍報告揭她死於新冠肺炎，推斷在11日離世。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮認為，根據死者呂淑嫻的記錄，呂當時的情況並不屬須優先處理個案。(凌子淇攝)

護士會進行流行病學調查

醫生歐家榮今出庭作供，指根據2020年12月的防疫措施，每當傳染病處收到呈報確診個案，護士便會透過電話展開流行病學調查，以及密切接觸者緊密追蹤。護士如能識別密切接觸者，便會再親自聯絡他們，索取個人資料、與確診者接觸歷史、有否長期病患、有否出現新冠病徵等。若有長者未能了解情況，護士則可透過其家人或照顧者取得上述資訊，以及提供健康檢疫。

未有病徵者會提供緊急支援資料

歐續指，如果護士進行調查時，密切接觸者已有新冠病徵，則會被視為懷疑個案，直接安排送院；若未有任何病徵，護士便會提供傳染病處護士電話和當值醫生傳呼號碼，如遇緊急狀況便應致電999熱線。護士完成通話後，需填寫訪問表格及牌板交予衛生主任（即醫生）簽發檢疫令。檢疫中心專責小組人員收取相關文件後，便會安排送往檢疫中心，事前亦會再次聯絡密切接觸者確認。如聯絡不上，專責小組則會通知傳染病處跟進，如有需要傳染病處會聯絡警方。

慢性病但能自理者會盡快處理

有關電話訪問詳細程度，歐稱護士首要識別密切接觸者有否新冠病徵，其次是他有否自理能力，包括：有否長期病患導致他不適宜入住檢疫中心。歐舉例指，倘若腎病患者需要定期洗腎、糖尿病患者無法自行打針，便要安排送院。不過，如果密切接觸者患慢性病，但具備自理能力，署方會一併盡快處理。

呂未有病徵不屬優先處理個案

歐另指，假如密切接觸者涉及群組或爆發的情況，社區出現傳播鏈，衛生主任指呂當時情況不屬優先處理就會特別標註需要優先處理，不屬上述類別的一般個案則不分優次。他相信當時護士孔鳳媚判斷呂慢性病情況穩定，能夠自理，不認為呂當時應要優先處理，因最重要的是識別密切接觸者有否病徵。如果完全沒有病徵，亦有自理能力，則「唔會再分優次，唔會覺得有啲人要遲啲入，有啲人要早啲入。」歐補充，呂於12月10日已有流鼻水，即代表有病徵，此時便應按照孔早前與趙通話時所述，聯絡傳染病處。

其他證人的主要供詞。(詳看下圖)

檢疫中心一直有考慮調配人手

死因裁判官周慧珠問及，呂在12月九日獲發檢疫令，但因該段時間出現許多撤離行動，衍生人手短缺的問題，最終呂延至13日才獲專責小組聯絡，事後處方有否檢討？歐表示，確診個案自11月中旬起上升速度急速，由10數宗漲至12月逾百宗，故檢疫中心小組中心一直有要求增派人手。

有陪審員關注，是否因為發生今次事件，部門才「下定決心」一次性加派人手？歐稱無法解答這個問題，強調部門一直有增派人手，惟11月下旬出現歌舞群組，確診數字大增，相信部門掌握最新疫情狀況，有積極考慮調配額外人手。

同期須處理大廈撤離及檢疫酒店事宜

檢疫中心專責小組主管、高級行動經理陳國基稱，2020年11月初，傳染病處每天發出的檢疫令約得25張，但至月尾已增至逾400張，小組雖陸續獲增派人手，但同時需處理早前積累工作，及數宗大廈的撤離行動，並要開設新檢疫酒店，故同事仍需加班工作。

陳補充，小組原有24人工作，11月下旬每週約有120次輪班，每天能夠處理200張檢疫令，其後部門先後3次加派人手後，截至12月中已上升至178次輪班，但他指：「唔會今日要求（加派人手），聽日就嚟到。」

案件編號：CCDI-367/2021(DK)